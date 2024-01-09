醫師公布「十大傷腎美食」吃多恐洗腎　台灣之光雞排+珍奶皆上榜

一名腎臟專科醫師洪永祥在臉書粉專分享台灣非常常見、國人愛吃的「十大傷腎美食」，第一名傷腎食物可說是台灣之光，人人都愛不釋手，提醒民眾腎功能被破壞後是不可逆的。

洪永祥醫師指出，人類出生約有兩百萬顆腎絲球，要使用一輩子，也不會再生，死掉一顆就少一顆，因此一定要省著點用，將來老了才能避開洗腎的危險。台灣人每九個就有一個慢性腎衰竭，很多人說自己吃了以下食物也沒事，但實際上是緩慢破壞而不自知，經常吃這類的食物，會口渴水腫變胖小便出現泡泡，在不知不覺當中腎功能就會退化的比同年齡的快。

第十名：早餐穀物

早餐穀物包含玉米片、小麥片、燕麥片等，主要成分為裹糖的碳水化合物。主打健康、宣稱低脂肪、低膽固醇、高纖，事實上與天然的糙米、燕麥、五穀米等健康穀物不同。董氏基金會調查曾發現，半數市售早餐榖片，每100公克含鈉量達500毫克以上。

2006年，英國的消費者雜誌檢視275款早餐麥片，發現「以兒童為銷售目標的早餐麥片中，將近90%含高糖、13%含高鹽、10%含高飽和脂肪。」這些事實上都是高油鹽糖的加工食品。

第九名：蔥花肉鬆捲與奶酥麵包

台式蔥花肉鬆捲麵包含有豐富油脂，抹上美乃滋，再加入美味肉鬆，為麵包界熱量冠軍，熱量高達565大卡。

另外日式麵包無論奶酥、紅豆、芋頭、克林姆都是超高油鹽糖的食物，其中第一名就是奶酥麵包，熱量高達540卡，因內餡主要是由奶油、奶粉、糖混合製作而成，不僅高熱量，其內餡更含有較多的反式脂肪、飽和脂肪酸。

第八名：​燒餅油條

燒餅油條的製作過程是將麵粉先揉成麵糰，再丟入油鍋中炸，高溫油炸產生丙烯醯胺與多環芳香烴的傷腎致癌風險。油溫越高，風險也就越高，一份的卡路里為500到600大卡。

另外，為了增加酥脆口感，業者多會使用含有重金屬「鋁」的膨脹劑，人體若攝取過多的鋁，可能會影響腦部腎臟，誘發失智與腎衰竭。

第七名：鍋貼

包餡食物如鍋貼、水餃、小籠包，都是高熱量澱粉，澱粉緊緊包著含飽和脂肪酸與高熱量五花肉，一點油脂都不漏掉，完全吃進肚就超級傷腎了。

而其中高熱量包餡食物傷腎排行榜，第1名為鍋貼，一份高達750大卡，超過一餐需要的熱量；包餡食物是國人三餐經常的方便選擇，是國人造成代謝症候群的非常常見原因，卻往往無法理解他對腎臟的慢性破壞，吃著吃著就吃出肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病。

第六名：肉鬆肉乾與香腸

肉鬆很多營養加工食品，會用大量的油、醬油、糖與鹽調味，加工過程中幾乎胺基酸、維生素營養耗盡，只剩下高油鹽糖調味加工食品，尤其是糖尿病人及腎臟病人，就不宜吃肉鬆。

同樣的肉乾與香腸也是高油鹽糖加上高溫加工的紅肉，吃完口乾舌燥，有研究發現，除了致癌風險外，還會引發身體慢性發炎，例如慢性腎絲球腎炎、心血管疾病、自體免疫性疾病、癌症等。肉鬆肉乾香腸一直以來頗有爭議性，製作過程中可能會產生致癌物質「異環胺」，其實蛋白質高溫加工油炸、燒烤類過程也容易產生異環胺。

第五名：鐵板麵

洪永祥醫師指出，所有早餐中最傷腎的食物就屬鐵板麵，高油鹽糖鐵板麵全包，除了每一百公克的油麵熱量就有361卡的高熱量外，鈉含量更是高達712毫克。

鐵板麵的調味包通常是預先做好的，裡面有各式各樣的調味成分跟勾芡，不僅很油也很鹹，熱量驚人，且經過鐵板上高溫烹煮的鐵板麵，容易卡上陳年焦炭，異環胺、丙烯醯胺與多環芳香烴增加罹癌風險。

第四名：三寶飯

一份三寶飯僅肉加飯就960大卡，加上配菜後熱量約1330大卡；烤鴨、烤雞的脆皮是因為醃料中含糖，熱量驚人；叉燒是由五花肉製成，本身為高脂肉類，且燒臘便當的飯量很多，再加上高鹽高糖的醬汁，熱量爆表，洪永祥醫師建議盡量少吃，吃的時候避開肥肉、雞皮、鴨皮。

第三名：炸雞排

雞排裹澱粉油炸，一片熱量平均可達630大卡，「可怕的不單是熱量」，雞排的獨家調味都是有甜又鹹的高鹽糖。油品若不按時更換，回鍋油更充滿致癌物與重金屬，經常吃炸雞排不單單是發胖，更是傷肝傷腎身心傷血管提升致癌率。

洪永祥醫師指出，2012年台中市一位12歲女童，每天下課買雞排或鹽酥雞吃，一星期4到5次，估計1年吃超過2百份雞排，結果感冒，引發尿毒症，檢查發現腎臟已經壞死，以後都要洗腎，這位女童原本就有慢性腎臟病，加上每天吃高熱量的油炸物，導致腎臟無法負荷而整個腎功能就耗盡，

第二名：日式拉麵

洪永祥醫師表示，一碗拉麵含鈉量高達2000~4000毫克，有些專業吃貨一周7天，很多人吃著吃著就習慣了拉麵的鹹度，接著血液中的鈉離子就飆高，高血鈉除了造成腎臟負荷、超級傷血管，更造成水腫、高血壓與痛風的發作，絕對是傷腎的大魔王。

第一名：珍珠奶茶

一杯珍珠奶茶熱量高達 783.2 大卡，奶茶當中的「奶」是以奶精製作，不論粉狀或液狀都屬於油脂類、而不是奶類，雖然現在已較少見反式脂肪製成的奶精，但那一顆顆的褐色珍珠就是高熱量來源。

高果糖是傷腎的另一大原因，依據成人一天所需熱量1800大卡計算，只喝半杯就超標。果糖分子代謝會提高糖尿病、高血壓、脂肪肝、痛風等慢性疾病的風險，為傷腎的最大元兇。