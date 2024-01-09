Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

HiNet光世代「速在必行2.0」感恩回饋加碼贈Hami Point點數並享好禮雙重抽

慶新年《迎春厚禮嗨》再抽PS5、Apple Watch等萬元好禮！

By 台灣英文新聞
2024/01/09 17:41
1130109中華電信HiNet光世代新春感恩回饋 申辦「速在必行2.0」加碼贈Hami Point點數並享好禮雙重抽！(圖／中華電信)

1130109中華電信HiNet光世代新春感恩回饋 申辦「速在必行2.0」加碼贈Hami Point點數並享好禮雙重抽！(圖／中華電信)

迎接龍年新氣象，中華電信HiNet光世代「速在必行2.0」推出新春感恩回饋活動，即日起至2/7申辦500M高速雙向對稱頻寬每月1,099元，升級Wi-Fi 6月租費0元加碼再贈Hami Point 最高1,800點，並可參加《迎春厚禮嗨》好禮雙重抽活動，獎項包括SONY PS5、Harman Kardon SoundSticks 4多媒體藍芽喇叭組、Apple Watch S9等多項萬元好禮，並可再抽Hami Point 5,000點，新的一年讓您網速升級、快樂飆網！立即了解：https://www.cht.com.tw/home/campaign/broadband/limittime

「速在必行2.0」雙向對稱頻寬，有效提升上網穩定度，無論是線上遊戲、視訊直播、雲端服務、即時網路互動、智慧家庭裝置、大量上傳/下載檔案、居家辦公、學習等上網應用，享有穩定順暢的連網品質，300M每月999元、500M每月1,099元再享Google One、Hami Video影劇館+、電視館、運動館、防駭守門員、色情守門員、KKBOX等加值服務最低33折超值加購優惠，享受高速飆網趁現在！

HiNet光世代《迎春厚禮嗨》新春感恩回饋活動，即日起至2/29新申請/升速300M以上指定方案，加碼贈Hami Point 600點、10年以上老客戶升速100M以上加碼贈Hami Point 1,200點、中華行動用戶新申請HiNet光世代享1,200點等好禮多選一，並加贈每月2G行動上網量24個月！活動期間申辦指定方案，於活動網頁登錄獲得抽獎資格，即享好禮雙重抽！計有SONY PS5(3名)、Harman Kardon SoundSticks 4 經典水母2.1聲道多媒體藍芽喇叭組(2名)、Apple Watch S9(5名)等價值萬元好禮；並且可再抽Hami Point 5,000點！詳見活動網頁：https://www.cht.com.tw/home/campaign/broadbandlottery/index.html

中華電信HiNet光世代榮獲「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」多項品質No.1肯定！為感謝支持，老客戶凡於2023/1/9~6/30期間推薦新客戶新裝光世代指定方案，即符合「幸好友禮」好友推薦活動資格，可獲得Hami Point 500點，最高可達5,000點，新客戶完成申租指定方案，可獲得最高Hami Point 600點，讓新舊客戶共享高速飆網樂趣！

HiNet光世代「速在必行2.0」感恩回饋加碼贈Hami Point點數並享好禮雙重抽

1130109慶新年申辦中華電信HiNet光世代 加碼贈Hami Point點數再抽PS5、Apple Watch等萬元好禮！(圖／中華電信)

更新時間 : 2024-01-09 19:07 GMT+08:00

最受歡迎

國防部道歉了！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
國防部道歉了！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
腎上腺素狂飆！編輯帶逛《厲陰宅之旅》驚悚開箱影片　深入靈異博物館安娜貝爾等著您
腎上腺素狂飆！編輯帶逛《厲陰宅之旅》驚悚開箱影片　深入靈異博物館安娜貝爾等著您
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場