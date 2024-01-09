Well!一口希望之井　新北深坑國小附幼勇奪教學卓越金質獎

新北市深坑國小附設幼兒園榮獲112年教育部教學卓 越獎競賽金質獎，以「Well!一口希望的井」為主題榮獲佳績。 課程以「擁抱古井．守護生命．點亮深坑．照亮世界」為願景， 強調生活經驗與社區的連結，從家庭到社區、人際到國際， 並以全球視野引領在地行動，培養新一代的地球村公民。 方案不僅受到親師生高度認同， 更為當地文化產業注入新活力與創新發展。

深坑國小校長郭雄軍表示， 深坑國小的校園曾是一片青翠欲滴的竹林， 而百年古井默默掩映其中，是灌溉竹筍園的活水源頭。 現今雖已不復昔日風華，但深坑得天獨厚的山水與土質， 仍孕育出當地最重要的經濟作物─「綠竹筍」。 方案課程讓深坑附幼的孩子們透過古井傳說，深入了解家鄉產業， 並以養育自己的土地為榮。

「Well!一口希望的井」更與深坑農會合作， 讓深坑附幼的小朋友參與種植竹筍， 並在收成時和師長及父母到竹林裡挖掘筍子， 成為跨域學習的小小筍農。小釩(化名)的媽媽分享， 和孩子齊心協力挖竹筍，有時不小心跌倒弄得全身髒兮兮， 仍不減大家的行動力與熱情!透過共同的親身體驗， 讓親師生都更深刻體會筍農的辛勞以及收成的喜悅， 也學習到採筍的技巧與秘訣，是非常棒的學習饗宴!

此外，這些實地踏查的學習歷程，深坑附幼更與農會合作出版《 深坑綠寶石》繪本，共同傳達對家鄉文化的關懷和情感， 紀錄家鄉特色和在地產業之美。只要在繪本上掃描QR code，即可聆聽到師生共創並由孩子們吟唱的兒歌， 以戲曲曲調介紹綠竹筍，例如【寶島一調】教大家如何挑竹筍：「 欲揀竹筍有撇步，矮肥歪腰底大箍，筍肉幼白才袂苦， 食著青翠真好哺」。透過繪本結合資訊科技行銷深坑綠竹筍， 在在展現師生的創意與行動實踐力。

教育局指出，隨著超高齡社會的來臨， 新北市幼兒園教保活動課程注重全球視野、強調在地行動的理念， 以培養幼兒具備公民DNA及對未來充滿挑戰的態度為目標， 透過學校與家庭及社區的緊密連結，提供幼兒充分的機會探索， 並讓幼兒有機會積極參與社區生活， 培養認識並建立在地文化的認同，使其在社區中扎根， 讓孩子們成為帶給社區希望與前進的重要動力。

竹筍娃娃兵-大家一起挖竹筍。（圖／新北市教育局）

深坑綠寶石繪本QRCODE。（圖／新北市教育局）