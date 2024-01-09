Well!一口希望之井　新北深坑國小附幼勇奪教學卓越金質獎

新北市深坑國小附設幼兒園榮獲112年教育部教學卓越獎競賽金質獎，以「Well!一口希望的井」為主題榮獲佳績。課程以「擁抱古井．守護生命．點亮深坑．照亮世界」為願景，強調生活經驗與社區的連結，從家庭到社區、人際到國際，並以全球視野引領在地行動，培養新一代的地球村公民。方案不僅受到親師生高度認同，更為當地文化產業注入新活力與創新發展。
深坑國小校長郭雄軍表示，深坑國小的校園曾是一片青翠欲滴的竹林，而百年古井默默掩映其中，是灌溉竹筍園的活水源頭。現今雖已不復昔日風華，但深坑得天獨厚的山水與土質，仍孕育出當地最重要的經濟作物─「綠竹筍」。方案課程讓深坑附幼的孩子們透過古井傳說，深入了解家鄉產業，並以養育自己的土地為榮。
「Well!一口希望的井」更與深坑農會合作，讓深坑附幼的小朋友參與種植竹筍，並在收成時和師長及父母到竹林裡挖掘筍子，成為跨域學習的小小筍農。小釩(化名)的媽媽分享，和孩子齊心協力挖竹筍，有時不小心跌倒弄得全身髒兮兮，仍不減大家的行動力與熱情!透過共同的親身體驗，讓親師生都更深刻體會筍農的辛勞以及收成的喜悅，也學習到採筍的技巧與秘訣，是非常棒的學習饗宴!
此外，這些實地踏查的學習歷程，深坑附幼更與農會合作出版《深坑綠寶石》繪本，共同傳達對家鄉文化的關懷和情感，紀錄家鄉特色和在地產業之美。只要在繪本上掃描QR code，即可聆聽到師生共創並由孩子們吟唱的兒歌，以戲曲曲調介紹綠竹筍，例如【寶島一調】教大家如何挑竹筍：「欲揀竹筍有撇步，矮肥歪腰底大箍，筍肉幼白才袂苦，食著青翠真好哺」。透過繪本結合資訊科技行銷深坑綠竹筍，在在展現師生的創意與行動實踐力。
教育局指出，隨著超高齡社會的來臨，新北市幼兒園教保活動課程注重全球視野、強調在地行動的理念，以培養幼兒具備公民DNA及對未來充滿挑戰的態度為目標，透過學校與家庭及社區的緊密連結，提供幼兒充分的機會探索，並讓幼兒有機會積極參與社區生活，培養認識並建立在地文化的認同，使其在社區中扎根，讓孩子們成為帶給社區希望與前進的重要動力。
竹筍娃娃兵-大家一起挖竹筍。（圖／新北市教育局）
深坑綠寶石繪本QRCODE。（圖／新北市教育局）