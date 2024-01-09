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鼎易印刷員工用愛心慶祝40周年慶　攜手捐贈新北市第2輛復康巴士

By 台灣英文新聞
2024/01/09 17:30
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

新北市在地傳統企業鼎易印刷公司，9日由董事長潘正義、總經理單文時帶領員工，一起捐贈1輛復康巴士給新北市政府。潘正義表示，10年前公司30周年捐出第一輛，10年後40周年，同仁再度捐出3日所得，配合公司撙節開支，歡喜捐出第二輛，當時捐第一輛時是由副市長侯友宜代表受贈，希望他此次能更上層樓，帶領國家走正確的路。

鼎易印刷公司位在中和區，雖是傳統印刷產業，但公司不斷研發創新，引進全台首部海德堡CX104-六色+上光等新進印刷機、網版印刷機等，獲得ISO9001、FSC等各項認證，員工有60多位，向心力強。

總經理單文時表示，他一直在注意新北市復康巴士服務的功能和效益，提供身心不便者就醫、就學、就業和就養等，而且服務的數據都看得見。雖然在疫情期間，公司營運有點受影響，加上復康巴士的售價漲了20％（一笑），而員工仍熱情響應公司的號召，10年打造1輛新的復康巴士，以及贊助一些社福團體。

單文時也透露，公司也配合政府自主監外作業，聘用受刑人，依規定給付基本工資，每天也會每人各額外提供100元交通費和80元誤餐費，以便日後無縫接軌適應社會生活。

新北市秘書長邱敬斌代表市府接受並回贈感謝牌，他表示，鼎易公司在董事長和總經理的帶領下，全體員工有這樣的愛心，令人敬佩。此次受贈為第763輛，其中692輛都是民間所捐，因部分使用屆齡汰舊，目前有513輛投入服務，去（2023）年一年總服務量高達125萬5,373人次，平均每月載客10萬多人，感謝社會各界的善心。

更新時間 : 2024-01-09 19:07 GMT+08:00

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