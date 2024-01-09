臺灣土地銀行響應低碳永續　獲ISO能源及環境管理雙認證

響應我國「2050淨零排放」與「氣候變遷調適行動計畫」，土地銀行以能源高效率運用及環境友善措施取得ISO雙認證。土地銀行近日以總行及潮州、枋寮分行營運據點通過ISO 50001能源管理，另以總行懷寧大樓獲得國際標準ISO 14001環境管理，實踐環境、能源管理體系雙認證準則。

依中央氣象署觀測統計，近50年及近30年的年均溫呈現增溫加速趨勢，氣候變遷現象日益顯著，自千禧年以來，夏季長度已增加至120天以上，冬季長度則縮短約70天，而少雨年、暴雨強度及頻率亦顯著增加，減碳已是國家級的重大議題。

為逐步去碳，行政院訂定「2050淨零排放」目標，環境部設定「氣候變遷調適行動計畫（2023-2026年）」。而土地銀行以「提高能源使用效率」、「降低能源使用成本」、「全員力行節能減碳」作為能源政策主軸，透過重大耗能設備檢視、管理、改善等措施，朝低碳永續目標持續邁進。

自今年第四季以來，土地銀行於11月、12月分別獲准通過ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統認證。ISO 14001主要著重於綠色採購、環境教育訓練、廢棄物管理等各類環境友善措施；而ISO 50001則為降低溫室氣體排放、減緩環境衝擊、提升能源使用效率及降低能源消費成本等項目。

土地銀行除優先購買第一類環保標章產品減少廢棄物、綠色採購比例達100％且深耕環境教育訓練，因而獲得ISO 14001環境管理系統認證，另持續設置太陽能分行、執行全球營運據點空調系統能效提升抵換專案，透過汰換150家分行老舊耗能的空調系統，為土地銀行帶來每年減量3.1噸二氧化碳當量效益並取得碳權抵換額度，同時亦獲得ISO 50001能源管理系統認證，經由系統化管理能源過程，達成降低溫室氣體排放、減緩環境衝擊、提升能源使用效率及降低能源消費成本。

此外，土地銀行已在2022年簽署支持氣候變遷相關財務揭露（TCFD）並持續導入第三方查證。在低碳營運上，土地銀行目前150個營業據點已取得ISO 14064-1溫室氣體查驗聲明書，全數完成溫室氣體盤查，今年更將海外分行納入盤查範圍並取得查證。

以成果而言，土地銀行自2019年落實用電量逐年減少目標並導入盤查機制，2022年總排碳量較2021年年減9.2%，減碳成果豐碩。

在近年積極耕耘下，土地銀行深獲各界肯定，除2022年榮獲台灣永續能源研究基金會第15屆「永續報告-金融及保險業-第1類銀級」及「永續單項績效-社會共融領袖獎」、卓越雜誌的最佳永續經營獎等殊榮，近年亦獲得經濟部「政府機關及學校用電效率管理計畫」節電績優丁組第1名、第2名佳績，同時也保持環境保護法規零裁罰，成績斐然。

未來土地銀行將秉持對臺灣土地的熱忱與努力，運用ESG永續金融方針響應淨零排放效益，以行動擴大永續金融影響力。