萬寶華2024人才短缺調查 逾7成台灣雇主徵才困難 資訊科技人才最難找

年終轉職潮即將來臨，人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）今（9）日發布〈2024全球人才短缺調查〉，73% 的台灣雇主反映找不到合適人才，資訊科技類居最短缺 5 項技能之首。

調查顯示，台灣與全球雇主面臨相同的徵才挑戰，一致認為具有資訊科技與數據相關的專業人才最難招募（35%）。其他短缺技能分別為：工程技能（26%）、製造與生產技能（24%）、人力資源技能（23%）、永續與環境技能（20%）。

萬寶華台灣人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，資訊科技與數據相關專業人才短缺，主因是 AI 科技發展突飛猛進，企業積極推動轉型所致。這些專業人才在解決複雜的數據分析、人工智慧應用，以及資訊安全等方面扮演關鍵角色，因此成為企業競相爭取的核心人員。

針對人力資源技能短缺名列第 4 名，葉朝蒂分析，人資類技能變得受矚目，主要在企業主面臨「如何培訓員工在其崗位中利用人工智慧」這一大挑戰。這不僅反映了當前市場上對AI應用的熱潮，也凸顯企業殷切期望培訓出具備應用 AI 技能的人才。

至於雇主因應人才短缺會採取何種策略？調查指，前3名分別是提供員工工作時間更大彈性（35%）、提高薪資（33%）、提供員工工作地點更大彈性（32%）。

葉朝蒂指出，由此可見，台灣企業為了攬才，除了傳統薪資待遇，也開始著墨提供彈性的工時、地點。

調查同時詢問台灣雇主在做人力資源策略佈局時，最擔憂受到什麼因素影響，結果顯示70%的雇主最擔心經濟衰退因素。葉朝蒂分析，經濟衰退可能導致職缺凍結、無法補足人力，緊縮預算可能影響培訓和發展計畫，使員工難以獲得必要的技能。更甚者，企業或許需要重新評估組織結構，以應對經濟不確定性

本次調查針對 41 個國家地區，訪問 40,000 名以上雇主，其中包括 630 名台灣企業雇主。