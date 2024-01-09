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#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/09 16:42
圖為<a href="https://ep.bao.ac.cn/ep/" target="_blank">愛因斯坦探針衛星</a>

更新時間: 2023-01-09 16:35

首次發稿: 2023-01-09 15:47

中國媒體今天（９日）下午報導, 中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭(下圖) ，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

央視新聞報導，北京時間2024年1月9日15時03分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務圓滿成功

維基百科指出，愛因斯坦探針衛星（英語：Einstein Probe，簡稱EP），是由中國科學院國家太空科學中心研製的一顆面向時域天文學和高能天體物理的天文探測衛星，屬於太空科學先導專項（二期）。該衛星原計劃於2022年年底發射，後推遲，於2024年1月發射。

愛因斯坦探針衛星因其具有軟X射線高靈敏度和實時動態巡天監測的能力，填補了國際上在該波段的大視場全天監測設備的空白，能幫助科學家系統性地發現和探索宇宙高能暫現天體，特別是更暗弱、遙遠或稀有的劇變天體。因而預期能夠發現宇宙中的X射線劇變天體，並監視它們的活動情況，發現和探索宇宙中沉寂黑洞的耀發，甚至探尋來自重力波源的X射線信號，以增進對極端緻密天體及其併合過程的認知

#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象

(圖/中國微博)

#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象

(上圖顯示, 台灣於9日15:04分發布國家級警報)

央視報導稱愛因斯坦探針衛星在國際上首次大規模運用了「龍蝦眼」微孔陣列聚焦成像技術，可實現靈敏度和空間解析度10倍提升，在進行大視場監測的同時，能夠精准捕捉到宇宙中更加遙遠暗弱的高能暫現源和轉瞬即逝的未知現象，並發佈預警引導天地基其它天文設備進行後隨觀測。

#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象圖/ep.bao.ac.cn/ep/

台灣的國家實驗研究院曾介紹: 「龍蝦眼」X射線，能不間斷觀測太空「重力波」特殊計畫。人們的視覺是光線透過眼睛的水晶體折射聚焦成像；光線經過凸透鏡有直射、反射、透射、漫射和折射等多種路徑。然而，龍蝦對光線敏感，喜歡生活在幾乎沒有光的洞穴裡，為了適應環境，龍蝦的眼睛具有非常特殊的視覺構造「正方形通道的蜂窩結構」（下圖）

#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象(圖/nasa.gov)

光線進入龍蝦眼通道後匯集成像，使龍蝦能在微弱的光線環境中“看見”；龍蝦眼睛系統的優點是視角廣，具有令人驚嘆的180°視野，因此仿龍蝦眼的太空酬載，以前所未有的靈敏度接收X射線，進行連續的太空監測

對「龍蝦眼」(Lobster-eye optics) 有興趣的人,可以繼續往下看:

(科普一下, 圖大, 慎入)

#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象(圖/中國微博)
愛因斯坦
探針衛星
中國

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