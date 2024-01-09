國防部道歉了！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」

更新時間：2024-01-09 16:25

發布時間：2024-01-09 15:36

國防部今（９）日下午發布防空警報，指中國於 15 時 4 分發射衛星，已飛越南部上空，然而英文警報使用「missile」飛彈一詞引發困惑，國防部向媒體確認為衛星「Satellite」。國防部稍晚於聲明中指出，該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外，並就用字錯誤致歉，稱「因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈」。

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今天下午國人手機接獲國家級警報，內容指出，中國於 15 時 4 分發射衛星，已飛越我國南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。

然而，警報的英文內容「Missile flyover Taiwan airspace, be aware」卻使用飛彈「Missile」一詞，記者於國防部媒體群組群詢問，國防部答覆為衛星「Satellite」。

國防部下午4時15分發布聲明指出，今日1503時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

中國官媒央視稍早報導，9日下午3時03分，該國西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空。並指出該衛星在國際上首次大規模運用了「龍蝦眼」微孔陣列聚焦成像技術，可實踐靈敏度與空間分辨率10倍提升，能夠精準捕捉到宇宙中更加遙遠暗弱的高能暫現源與轉瞬即逝的未知現象。