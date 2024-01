2024年1月8日,日本自衛隊於石川縣輪島地震災區搬運救災物資(圖/JOINT STAFF OFFICE OF THE DEFENS vi... 2024年1月8日,日本自衛隊於石川縣輪島地震災區搬運救災物資(圖/JOINT STAFF OFFICE OF THE DEFENS via 路透社)