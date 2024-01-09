撿回一條狗命！南韓通過禁食狗肉法案

在動保聲浪高漲下，南韓國會今（9）日通過了禁食狗肉法案，終結這項已有數百年歷史的爭議飲食文化。

路透社、CNN 報導，這項由執政黨與最大在野黨共同推出的法案，在國會獲得了壓倒性支持，贊成 208 票、棄權 2 票。就南韓政治之分岐度而言，能獲得跨黨派一致支持，實屬罕見，也凸顯了人民對吃狗肉態度的轉變。

根據法案，屠宰犬隻作為食用目的者，最高可處 3,000 萬韓元（新台幣 707,270 元）罰金及最多 3 年刑期。飼養食用犬、販售狗肉產品等行為，也將面臨 2 年以下徒刑或 2,000 萬韓元以下罰金之刑罰。政府將協助狗場與狗肉餐廳業者轉型、結束營業，新法將於頒布 3 年寬限期後正式生效。

不過，此法主要針對狗肉產業，光是吃狗肉這件事，並無罪責。

南韓動保團體人道協會韓國分支（Humane Society International Korea）表示，為了人類食用目的而飼養、宰殺犬隻之行為，終於能畫下句點，拯救了數百萬條生命。協會人士 Lee Sang-kyung 表示，韓戰期間食物稀缺，狗肉成了一項營養來源，但隨著經濟發展，飲食習慣改變，也是時候與時俱進了。

傳統上，吃狗肉是南韓人夏季抗暑氣的方式，但現今愈來愈少人喜愛這一味，多只剩老一輩的人。在民眾心中，狗是寵物、是家人，第一夫人金建希就是護狗心切的知名愛狗人士。再者，屠宰方式過於殘忍，亦加劇了對產業的批評。動保人士透露，飼養的犬隻往往是透過電擊、絞殺屠宰。

南韓智庫、動保意識研究與教育（Animal Welfare Awareness, Research and Education）8 日公布的調查指出，94% 的受訪者一年來未曾食用狗肉，93% 表示未來也不會想吃。

自法案推出以來，業界為了生計，多次走上街頭。去年 11 月，有著 200 間犬隻養殖場的產業組織赴青瓦台抗議，要求撤回法案。

根據南韓農業部，截至 2022 年 4 月，全國估有 1,100 座狗場、飼養數 57 萬隻，而約有 1,600 家餐廳供應狗肉。然而，韓國食用狗協會（Korean Association of Edible Dogs）稱，受衝擊數字遠多於官方統計，約有 3,500 座狗場、 150 萬條犬隻、 3,000 間餐廳將受影響。



2023年11月30日，南韓狗肉業者赴青瓦台示威，反對狗肉禁令。（圖／路透社Kim Hong-Ji）