Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國國防部長進加護病房 白宮一無所悉惹批評 川普轟奧斯汀應下台

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/09 13:46
2023年12月18日，美國國防部長奧斯汀訪以色列。（圖／路透社Violeta Santos Moura）

2023年12月18日，美國國防部長奧斯汀訪以色列。（圖／路透社Violeta Santos Moura）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）元旦因非緊急手術引發併發症住院，一度住進加護病房，白宮卻被蒙在鼓裡，直到數日後才得悉，消息一出朝野譁然，引發各界批評，不少共和黨人士要求奧斯汀下台，但總統拜登（Joe Biden）已表明了，無意撤換這名地位僅次於他的三軍指揮。

路透社報導，70 歲的奧斯汀是於 1 日住進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），基於機敏性，五角大廈並未透露治療原因。

美國三軍指揮鏈中，拜登之下便是奧斯汀。身居要職的他，倘因醫療問題而不能履行職責，按理須通知上下級特定人士。然而，不論是白宮或其代理人、國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks），卻都毫無所悉，數日後才得知此事。

希克斯是 2 日在度假時接獲通知，接下部分職務，但 4 日才知曉長官住院。拜登也是到 4 日才知情。外界對奧斯汀的病況充滿疑問，他究竟是因何事住院？有無陷入失去意識的時候？有無違反向白宮或國會通報的規定？全無答案。

共和黨總統參選人川普（Donald Trump）痛批奧斯汀消失一週卻未通報老闆拜登，如此瀆職，理應遭到開除。但這位四星上將雖明言一力扛起責任，卻無辭職念頭，長官拜登也挺他，表明不會動他的位子。

五角大廈表示，奧斯汀雖仍住院，無礙其視事，8 日才與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國中央司令部司令庫里拉（Erik Kurilla）（負責美軍在中東任務）及其他國安高層通話。

身為世界強權，美國防長的地位不言而喻，一旦發生國安危機，必須立刻待命。如，若美國遭受核武攻擊，國防部長須與其他官員密切聯繫，這可無法在加護病房進行。

奧斯汀的健康疑慮還不只這樁。國防部發言人透露，他也曾於 12 月 22 日住院一晚，一度將職權轉交副部長希克斯。治療細節同樣保密，且這次的短暫住院，白宮同樣不知情。
美國
國防部長
奧斯汀
白宮
國防部
拜登
總統
五角大廈
住院
加護病房
指揮鏈

相關新聞

【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
2024/01/09 10:36
義務役1年制首波新兵1/25入伍 鑑測不過須留營補訓
義務役1年制首波新兵1/25入伍 鑑測不過須留營補訓
2024/01/08 15:48
美日韓首次印太對話重申台海和平重要性 外交部表感謝
美日韓首次印太對話重申台海和平重要性 外交部表感謝
2024/01/07 20:10
波音再出包！機窗高空飛脫 美FAA下令停飛737 Max 9
波音再出包！機窗高空飛脫 美FAA下令停飛737 Max 9
2024/01/07 10:00
馬治薇涉犯反滲透法　台灣民眾黨急開除黨籍　時代力量質疑柯文哲是否真不知情？
馬治薇涉犯反滲透法　台灣民眾黨急開除黨籍　時代力量質疑柯文哲是否真不知情？
2024/01/06 18:01

更新時間 : 2024-01-09 19:05 GMT+08:00

最受歡迎

國防部道歉了！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
國防部道歉了！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
腎上腺素狂飆！編輯帶逛《厲陰宅之旅》驚悚開箱影片　深入靈異博物館安娜貝爾等著您
腎上腺素狂飆！編輯帶逛《厲陰宅之旅》驚悚開箱影片　深入靈異博物館安娜貝爾等著您
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場