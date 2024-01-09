美國國防部長進加護病房 白宮一無所悉惹批評 川普轟奧斯汀應下台

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）元旦因非緊急手術引發併發症住院，一度住進加護病房，白宮卻被蒙在鼓裡，直到數日後才得悉，消息一出朝野譁然，引發各界批評，不少共和黨人士要求奧斯汀下台，但總統拜登（Joe Biden）已表明了，無意撤換這名地位僅次於他的三軍指揮。

路透社報導，70 歲的奧斯汀是於 1 日住進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），基於機敏性，五角大廈並未透露治療原因。

美國三軍指揮鏈中，拜登之下便是奧斯汀。身居要職的他，倘因醫療問題而不能履行職責，按理須通知上下級特定人士。然而，不論是白宮或其代理人、國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks），卻都毫無所悉，數日後才得知此事。

希克斯是 2 日在度假時接獲通知，接下部分職務，但 4 日才知曉長官住院。拜登也是到 4 日才知情。外界對奧斯汀的病況充滿疑問，他究竟是因何事住院？有無陷入失去意識的時候？有無違反向白宮或國會通報的規定？全無答案。

共和黨總統參選人川普（Donald Trump）痛批奧斯汀消失一週卻未通報老闆拜登，如此瀆職，理應遭到開除。但這位四星上將雖明言一力扛起責任，卻無辭職念頭，長官拜登也挺他，表明不會動他的位子。

五角大廈表示，奧斯汀雖仍住院，無礙其視事，8 日才與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國中央司令部司令庫里拉（Erik Kurilla）（負責美軍在中東任務）及其他國安高層通話。

身為世界強權，美國防長的地位不言而喻，一旦發生國安危機，必須立刻待命。如，若美國遭受核武攻擊，國防部長須與其他官員密切聯繫，這可無法在加護病房進行。

奧斯汀的健康疑慮還不只這樁。國防部發言人透露，他也曾於 12 月 22 日住院一晚，一度將職權轉交副部長希克斯。治療細節同樣保密，且這次的短暫住院，白宮同樣不知情。