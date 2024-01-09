【2024大選】妨害選舉案達2938件 賄選最高關10年、檢舉賄選獎金最高1500萬

2024大選賄選、介選頻傳，時代力量今日（8）指出，截至1月4日檢察機關偵辦妨害選舉案件已達2938件，律師劉育承指出，買票刑責為三年以上，十年以下有期徒刑，賣票則為三年以下有期徒刑，總統、副總統賄選人賄選檢舉獎金為1500萬元，立委候選人賄選檢舉獎金則有1000萬元。

時代力量今日召開「時力守護民主反賄選，吹哨者勇敢站出來」記者會，呼籲選民拒絕賄選。時代力量主席王婉諭針對新竹縣第二選區提出，如選民獲知參選人賄選情資，實際提出檢舉並經法院判刑確定，將自行加碼檢舉獎金總額50萬元，鼓勵吹哨者勇敢檢舉。

立法委員邱顯智表示，2022年地方選舉，各檢察機關受理超過6800件疑涉賄選案，更起訴超過1300件；而2024年大選以來，截至今年1月4日止，檢察機關偵辦各式妨害選舉案件已高達2938件，被告達3125人，更有71案已經起訴，可見妨礙選舉行為，仍深深影響台灣民主發展。

律師劉育承則說明，依據法務部鼓勵檢舉妨害選舉要點規定，總統、副總統賄選人賄選檢舉獎金為1500萬元，立委候選人賄選檢舉獎金則有1000萬元。且法務部提供檢舉獎金，於起訴時即發給四分之一，第一審或第二審判決有罪再發給四分之一，如有罪判決定讞再發給最後的二分之一，即便最終判決無罪，已發給獎金也不用返還。

劉育承律師強調，即便已經收受賄選，依據法務部規定，仍可檢舉買票，且依據公職人員選罷法、總統副總統選罷法規定，三個月內自首就可免除其刑，超過時間自首也仍得減輕或免除其刑。另外，劉育承律師也提醒，檢舉人適用證人保護法規定，不僅身分保密，也可爭取檢察官給予不起訴處分。

劉育承律師也強調，買票刑責為三年以上，十年以下有期徒刑，賣票則為三年以下有期徒刑，呼籲國民切勿心存僥倖，如知悉任何賄選情事消息，也鼓勵民眾可直接撥打法務部反賄選專線，或連繫時代力量提供協助。

邱顯智指出，鴻海創辦人郭台銘連署參選總統期間，包含國民黨前中常委范成連、屏東縣議長周典論等人均因涉連署行賄案，遭檢調起訴、聲請羈押；而此次選舉期間，境外勢力介選跡象更盛，各地均傳出里長及頭人接受赴中旅遊不正利益，更有曾任民眾黨桃園市黨部發言人的馬治薇，因涉接受中國資助參選而遭羈押禁見案例。邱顯智呼籲，公正、乾淨的選舉才能推動民主深化，呼籲選民應勇敢拒絕賄選，並積極提出檢舉，共創乾淨選風。

立法委員王婉諭則以其投入參選的新竹縣為例，指出2022年地方選舉期間，國民黨籍議員參選人陳德木，在競選期間即因涉賄遭羈押，最後雖當選，仍在去（2023）三月遭判當選無效；然而諷刺的是，遞補遺缺的落選頭范振龍，同為國民黨籍，更在遞補後隨即因參選期間涉賄，遭新竹地檢署提出當選無效之訴，更在同年九月遭判當選無效。

王婉諭進一步說明，加倍諷刺的是，當范振龍當選無效，下一個遞補者仍是同黨籍的陳栢誠，而陳的哥哥過去擔任縣議員期間詐領助理費，在前年已遭判刑入監。王婉諭認為，這樣的地方生態，猶如賄選者在抓交替，更有如賄選大隊接力，「根本就像俄羅斯娃娃一樣」，一個當選無效後，下一個遞補者仍然都是同黨籍參選人。

王婉諭表示，肯定檢調積極查賄，並設有檢舉獎金機制，也強調如國民知悉賄選情事，應勇敢拒絕、積極檢舉，包含其團隊及邱顯智委員團隊，都願提供法律資源作為民眾後盾，協助向檢調單位提出檢舉。