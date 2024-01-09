【2024總統大選】「郭粉」挺柯不代表郭台銘？ 柯文哲：真朋友不會勉強別人

民眾黨總統候選人柯文哲昨(8日) 晚在台南造勢，郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻表態力挺，柯文哲今天(9日) 被媒體問到是否已獲郭台銘支持時表示，後援會不代表郭台銘，真朋友不會勉強別人。

柯文哲今天預定在台南進行車隊掃街及夜市拜票，上午前往關廟山西宮參拜後出發，並在山西宮前接受媒體聯訪。

有媒體詢問，昨晚在台南北區鳳山宮的「民眾開講台南場」活動，鴻海創辦人郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻上台助講表示，大部分「郭粉」支持柯文哲，是否代表郭台銘本人也支持柯文哲。

中央社引述柯文哲說，昨晚出席活動的郭台銘支持者沒有說他們代表郭台銘，只說是一個團隊而已，當然選舉就是朋友要多、敵人要少，團結一切可團結力量，爭取最多數支持，但每個人都有為難的地方，如果真是人家的朋友，會知道對方哪裡有困難，就不要去勉強別人。

媒體追問是否會邀請郭台銘幫忙站台，柯文哲說，如果郭台銘願意當然很好。

還有媒體詢問對台大醫師施景中發文指稱，國民黨副總統候選人趙少康提出的健保點數政策，獲得不少醫界支持一事看法，柯文哲表示，台灣醫療衛生支出佔人均國內生產毛額（GDP）約6.6%，其他國家如韓國約9%、日本約11%，美國約17%太高，歐系先進國家約11%。

他說，台灣健保制度好，民眾滿意度高，但不可能要馬兒肥又要馬兒不吃草，要以低醫療衛生支出做到跟先進國家一樣好不太可能，因此主張台灣應提高到8%左右。

柯文哲指出，像台大醫院是靠美食街、停車場等業外收入，財務才能平衡，但台大是大醫院，一般中小型醫院就算弄美食街也沒辦法賺，所以國家支出要重新調整，他才會對前瞻計畫有意見，也就是說，國家的錢要花在該花的地方，不要亂用。

柯文哲隨後上車展開車隊掃街行程，出發前透過擴音器向現場支持者表示，因為沒有很多錢辦造勢活動，只能靠公民運動，希望大家堅定意志，最好可以回家多向自己長輩、親人拉票。

柯文哲上午預計在關廟、歸仁、仁德進行車隊掃街，下午轉到安南區、北區，接著再先後到永康復華夜市、善化夜市與支持者合影互動，爭取支持。

另一方面，柯文哲的妻子陳佩琪今天(9日) 說，國民黨操作棄保是「不道德的行為、很不應該」；強調民眾黨不是空氣票，支持者是從內心支持民眾黨。

陳佩琪今天上午扮演柯文哲分身，到高雄左營區哈囉市場(下圖) 、楠梓區莒光市場掃街拜票。媒體聯訪時被問到國民黨操作棄保，陳佩琪直言「很不應該」，選戰最後階段各政黨應用自己的政見、選戰策略贏得選民支持，而不是用情緒勒索的方式。

民眾黨總統候選人柯文哲妻子陳佩琪（左）1月9日至高雄左營區哈囉市場拜票，沿路應民眾要求合影。(圖/中央社)

陳佩琪也說，自己在各地市場感受到民眾給予的支持、溫暖，「常有人說我們民眾黨是空氣票，我覺得我們是政策上實實在在獲得廣大民眾支持、喜愛」，民眾黨絕對不是空氣票，支持者認真支持民眾黨，希望能一次下架藍綠，把國家贏回來。

媒體詢問陳佩琪知不知道柯文哲和國民黨不分區立委提名人韓國瑜私下談什麼。陳佩琪說，不知道，因為柯文哲已經4、5天沒有回到台北，「但他們本來私下就是很好的朋友」。

陳佩琪說，自己常開玩笑說，柯文哲和韓國瑜一定有特殊的感情，「柯文哲從政後第一次把我帶到別人家，就是去拜訪韓國瑜」。

陳佩琪回憶，柯文哲當台北市長時帶她去見韓國瑜，柯文哲很贊同韓國瑜做事的能力，當時在北市府也幫韓國瑜弄好辦公室，「但最後被新潮流搞掉了，柯文哲覺得對不起韓國瑜」。

陳佩琪一早走訪哈囉市場，沿途有支持者比出大拇指為她加油，也有部分民眾前來合照。陳佩琪說，第一次到高雄市場拜票，感受到高雄人的熱情和溫暖。結束哈囉市場拜票後，陳佩琪轉往楠梓莒光市場，中午將出席志工客廳會。