真主黨高級指揮官喪命於空襲　以色列誓言持續剷除　中東緊張局勢恐加劇

黎巴嫩什葉派激進組織「真主黨」高級指揮官，在以色列空襲中死亡，使中東局勢更加緊張，增加這場衝突蔓延的危機。

真主黨8日（當地時間）表示，以色列軍隊的空襲，導致真主掌精銳的拉德萬部隊指揮官塔威爾（Wissam Hassan Tawin）死亡。

塔威爾的死亡，是自去年10月7日以色列與哈瑪斯開戰以來，死亡的成員中最高階的一名。

哈瑪斯第3號人物阿魯里，也在本月2日於黎巴嫩首都貝魯特遭遇空襲死亡。

真主黨在加薩走廊戰爭開始後，宣布支持哈瑪斯，並對以色列發動攻擊，以色列也因此對黎巴嫩南部的真主黨基地進行反擊。

為阻止中東戰爭惡化而前往中東的美國國務卿布林肯7日表示，現在正面臨十分嚴重的緊張時刻，可能將引發更嚴重的不安及痛苦，擴大戰爭。

華爾街日報報導，塔威爾與首領納斯魯拉維姻親關係。真主黨相關人士透露，塔威爾1989年加入真主黨，多次參與針對以軍的作戰，也與2006年綁架2名以色列軍人，引發以色列與黎巴嫩鎮爭的綁架事件有關。

以軍發言人哈加里（Daniel Haghari）表示，他們的重點是將拉德萬部隊趕出黎巴嫩南部邊境。以色列已以掃蕩拉德萬部隊為目標，進行了多起空襲，並剷除7名隊員。

以軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，軍隊將持續壓迫真主黨。