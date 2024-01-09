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台灣總統大選世界都在看！賴清德9日國際記者會28國128家外媒簽到

By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/09 11:35
（圖片來源：路透社)

（圖片來源：路透社)

2024總統大選倒數四天，民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今（9）日召開選前國際記者會，現場來了來自28國共128家外媒、217位外媒記者參與，據了解，有國際主流媒體甚至派出含主管在內的五人以上團隊採訪。

民進黨涉外人士透露，與會的22國媒體包含日本、美國、韓國、瑞典、丹麥、愛爾蘭、捷克、盧森堡、土耳其、巴西、卡達，阿拉伯聯合大公國等國。其中尤以日本、美國媒體陣容最為浩大，分別有近20家媒體、近50人報名參與此場國際記者會。向賴清德與蕭美琴進行現場提問。

涉外人士指出，也許因為新冠疫情台灣表現亮眼、台灣半導體在全球的領導地位、加上地緣政治位居戰略地位，不同於以往，此回許多國際主流媒體都非常關注台灣大選，法國、澳洲重要媒體幾乎全數抵台。紐約時報、法新社、路透社、日本經濟新聞、日本時事通信社等也派出多位記者或編輯主管前來台灣採訪。涉外人士表示，報導此次台灣大選的外媒都相當關注中國介選議題，也在意台灣的選舉結果會如何影響兩岸關係與國際情勢。

在記者會上，賴清德重申他會延續蔡英文的政策路線，當選後維持兩岸現狀不變，也說只要在平等與尊嚴俱備的前提下，願意與北京進行對話，降低兩岸風險，他也說海峽兩岸和平發展是對雙方最有利的選項。

「和平無價，戰爭之下無贏家」，他在國際記者會上說道。

談到國防，賴清德說會加強國防提升嚇阻能力，畢竟對岸解放軍自2020年以來不斷擴大在台灣周遭的軍事演練行動，製造緊張。

談到中國透過經濟手段與假新聞所操作的認知作戰，他說這些干預台灣民主選舉的手段層出不窮，政府有持續搜證，選後會公布觀察分析報告讓外界知悉。
台灣總統大選

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