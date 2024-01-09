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機艙門、iPhone砸進後院？ 美促檢171架波音737 Max 9客機發現螺絲鬆動

波音、阿拉斯加航空8日股價開盤下跌，道瓊指數也一度下滑；蘋果公司股價則意外因此受惠，開高走高。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/09 11:10
美國阿拉斯加航空波音）編號1282的737 MAX 9型客機，5日在飛行間機艙門掉落。（圖／路透社）

美國阿拉斯加航空波音）編號1282的737 MAX 9型客機，5日在飛行間機艙門掉落。（圖／路透社）

美國阿拉斯加航空波音737 MAX 9型客機5日在飛行間發生機艙門掉落意外，旅客的手機也隨之飛出艙外，並陸續在波特蘭的私宅後院、路邊被尋獲。美國聯邦航空總署下令國內171架同機型客機停飛受檢，其中擁有最多該型客機的美國聯合航空8日證實，多架受檢客機內嵌艙門有螺栓鬆動等問題，將在確認飛安無虞後才恢復營運。

美聯社BBC報導，阿拉斯加（Alaska Airlines）編號1282的波音737 Max 9班機，5日晚間從俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略，在飛行至16,000呎高空時，機體左側突發機艙門剝落，機艙內瞬間灌入強風，導致旅客手機一同被捲出艙外，因機艙內部壓力改變，座位上方氧氣面罩也紛紛掉落，飛機緊急返回波特蘭，所幸機上171名乘客與6名機組人員皆無大礙。

負責調查事故的國家運輸安全委員會（NTSB）指出，剝落的機艙門旁的兩個座位沒人坐，主席霍曼迪（Jennifer Homendy）向媒體證實，的機艙門掉落在波特蘭一名老師家中後院。

亦有熱心民眾通報，撿到從高空掉落的兩隻iPhone手機，一隻掉在院子裡，另一隻則在路邊樹叢中，近乎毫髮無傷的奇蹟也成另類新聞焦點。

受意外影響，波音股價8日開盤下跌9.3%，收盤跌幅仍達8%，發生意外的阿拉斯加航空股價也一度下跌6.2%，收盤跌幅為0.2%，道瓊指數也一度下滑逾200點後逐步回升；蘋果公司股價則意外因此受惠，開高走高。

美國聯邦航空總署（FAA）在事故發生後，下令國內171架737 MAX 9停飛受檢，數百航班因此遭取消。其中阿拉斯加航空及美國聯合航空（United Airlines），分別擁有65架以及79架該機型客機，佔全球215架737 MAX 9的近3分之2。

聯合航空營運世界最多的737 MAX 9客機，該公司自6日以來停飛該機型進行清查，檢查過程需要拆除兩排座椅和飛機內部面板，需要動用到5名技術人員。該航8日證實，旗下多架737 Max 9客機的內嵌艙門有螺栓鬆動等問題，團隊將立馬著手處理，確保飛安無虞。

根據Cirium數據指出，全球還有另外6家航空公司使用737 Max 9客機，包括巴拿馬航空（Copa Airlines）、墨西哥國際航空（Aeromexico）、Turkish airlines（土耳其航空）、冰岛航空（Icelandair）、杜拜航空（ flydubai）以及哈薩克斯坦的斯卡特航空（ SCAT Airlines） 。
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更新時間 : 2024-01-09 19:05 GMT+08:00

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