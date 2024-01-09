台韓聯手打造選秀舞台！台灣文策院與韓國新媒體公司簽署合作備忘錄

為強化台灣選秀節目製作與開發的能量、培育台灣演藝人才，文化內容策進院（文策院）和韓國新媒體公司「MBC PLUS」宣布建立合作關係，共同簽署「合作備忘錄（MOU）」，未來雙方將共同合作，合製選秀節目，期望除培育出優質台灣藝人偶像，也藉此培育國內選秀節目的國際級人才、開拓節目的國際行銷通路，提高全球曝光機會。

MBC PLUS為韓國大型媒體企業之一的文化廣播公司「MBC」旗下子公司，MBC公司擁有電視、廣播、數位平台等各類型頻道，收視率與影響力在韓國具有不可忽視的地位。其中MBC PLUS擁有MBC Every1（綜藝）、MBC Sports Plus（運動）、MBC Dramanet（電視劇）、MBC ON（電視劇、綜藝）、MBC M （音樂）等5個電視頻道，知名代表作為韓國歷史最悠久的偶像綜藝節目《一周的偶像》 ，以及大型偶像養成真人秀節目《星動亞洲》。

文策院董事長蔡嘉駿指出，近年來，韓國選秀節目的練習生制度與培育出來的偶像風靡全球，影響了全世界的娛樂內容。此次與「MBC PLUS」建立合作關係，希望透過韓國團隊的全球選秀節目經營經驗，為台灣幕後人員提供不同的視野，讓台灣選秀節目更有機會走向國際，也能使台灣藝人獲得國際級的培訓與指導，打入全球市場。