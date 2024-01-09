台劇之後！國際流行音樂節目打造台灣新生代巨星　徵件要點公開不影響既有補助

文化部近日公布「文化黑潮之國際流行音樂節目徵案要點」將自1月10日起至3月11日止收件。文化部黑潮計畫獲行政院支持核定4年100億元、今（2024）年30億元預算，全面性關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6大文化藝術面向。

文化部長史哲表示，去年9月率先徵案的台劇黑潮計畫，造成市場極大擾動，除了業界摩拳擦掌投入遞案，也促成三大電信及跨國媒體等投入文化內容基金，文化部陸續也公布視覺藝術、漫畫中長篇、出版外譯等徵案，加強文化藝術各領域進軍國際的力道。此次「流行音樂黑潮來了」，期盼透過支持國際流行音樂節目，創造更多讓藝人盡情展露才華的舞台，打造新世代巨星，進軍國際市場。

文化部表示，國際流行音樂節目徵案經產業諮詢後推出，期待以投資及補助合作，捲動更多民間資金投入，製作以推展至國際市場為目標的音樂類型節目，鼓勵提升音樂製作、視覺、舞台效果、拍攝剪輯、製播等各環節整體製作規格，培植具躍升國際市場能量的音樂人或潛力新人，建構可延伸運用節目及音樂人品牌的營運模式，善用音樂影像化策略與技術擴散節目影響力與觀眾黏著度，並透過新媒體傳播特性進行節目製作與多元行銷，加速音樂內容傳遞及互動，拓展台灣在全球流行音樂版圖的影響力。

文化部說明，徵案申請條件包含在製作規模上，節目總集數須達10集、每集平均製作成本新台幣600萬元以上，以擴大節目渲染力與影響力；同時鼓勵申請者邀請國際團隊參與、投資或合製，如與國際指標性音樂獎項、音樂節目、製作公司或串流平台等合作，增加音樂內容與節目多樣性，亦有助於讓國際看見台灣製作團隊實力。

文化部表示，國際流行音樂節目徵案補助金額以總預算40%為上限，申請案將同步由文策院進行投資審議評估，補助、投資申請均獲審議通過，即正式成為獲選案。國際流行音樂節目徵案為新增預算「不影響既有補助」。