詩人教你寫交友軟體自我介紹！台灣首款藝文愛好者約會軟體　「心交」推線下實體活動秒脫單！

台灣首款專門針對藝文及次文化愛好者設計的交友軟體「心交 hearting」將推出實體活動，讓網友們齊聚一堂見面交流囉！

心交軟體的興趣及品味標籤包含電影、音樂、穿搭、文學、生活風格五大領域，每月有超過 2.5 萬名使用者，「新生代詩人TOP 10」徐珮芬日前在獨立書店現流冊店 hiān-lâu tsheh-tiàm進行首次實體線下活動「心交不寂寞俱樂部：我有詩人，你有故事嗎？」暢談交友軟體中的自我介紹該怎麼寫及文學。

心交 hearting 執行長蕭靖謀在這場講座中，延伸分享心交上受歡迎的自我介紹，透過使用者調查與自身測試、觀察，歸納出在心交上吸引人的介紹通常有以下特徵：「好看」── 富有電影感、底片色調的照片最受歡迎；「好聊」── 文字介紹讓人一目了然，適度揭露與自身有關的事實，再帶出一些自己的想法、狀態或目標，就會很加分；「好笑」── 搞笑有梗，放上特色梗圖也廣受歡迎。

徐珮芬另外從人類演化與大腦運作的層面切入，以使用交友軟體的心得為出發，談論人類在「交友軟體」出現之前，日常生活幾乎不存在如此龐大的交友篩選。透過手指的左、右滑動，能輕易在短時間內做出選擇 ── 是否與眼前螢幕出現的人建立初步連結。

自去（2023）年 12 月起主辦單位以文學為出發，接下來將不定期舉辦藝文相關活動，看展覽、跑影展、聽音樂，參加講座不用再擔心自己一個人。