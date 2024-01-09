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【藍白合「示範區」】台中市長盧秀燕: 侯康配若當選不接閣揆　盼與在野合作

盧秀燕呼籲在野選民要自動合作，集中選票支持侯康配。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/09 11:43
國民黨8日在台中高鐵站旁舉行團結造勢晚會，黨籍正副總統候選人侯友宜（前右6）、趙少康（前右5）、黨主席朱立倫（前右4）以及台中市長盧秀燕（...

國民黨8日在台中高鐵站旁舉行團結造勢晚會，黨籍正副總統候選人侯友宜（前右6）、趙少康（前右5）、黨主席朱立倫（前右4）以及台中市長盧秀燕（...

國民黨昨(8日) 在台中舉辦萬人造勢晚會，台中市長盧秀燕致詞時表示，她不入閣、也不接行政院長，要拋磚引玉，讓國民黨總統候選人侯友宜有更大空間與其他在野黨合作，她呼籲在野選民要自動合作，集中選票支持侯康。

此外，民眾黨台中立委候選人蔡壁如晚間也首度現身侯康造勢場合，力拚在「藍白合示範區」吸納最多選票；不過，她7時16分現身後簡短致詞後就離開，未與侯友宜、趙少康同台。

選舉進入倒數，媒體報導，外傳國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康若勝出，盧秀燕極有可能成為下一任行政院長。

對此，盧秀燕8日在台中萬人造勢晚會上主動表示，她要感謝大家抬愛，也要在第一時間向可愛的中部鄉親報告，如果侯康當選，「我不會擔任行政院長，我也不會進入內閣」，因為盧媽媽要留在家、中部要轉大人，繼續加強建設，她要陪伴城市成長、照顧大家。

【藍白合「示範區」】台中市長盧秀燕: 侯康配若當選不接閣揆　盼與在野合作選前最後1週，國民黨副總統候選人趙少康（右2）與台中市長盧秀燕（左2）8日合體，為台中市立委候選人黃健豪（右）站台造勢。中央社

盧秀燕指出，侯友宜與趙少康當選後，會邀其他在野黨組成聯合政府，共商國事與人事，她拋磚引玉，讓侯友宜有更大的人事空間，來與其他在野黨合作，國民黨對於其他在野黨真心相待、以禮待之。

盧秀燕說明，最重要的是，在野選民在最後5天要自動合作，集中選票支持侯康，她也會在侯康當選後，好好監督侯友宜與趙少康，要以真心對待其他在野黨，無論府院都要聯合組閣，「最後5天，讓我們團結吧！」

根據中央社, 蔡壁如致詞時表示，「選擇海線，這次一定必須實現」，她知道在場都是國民黨支持者，台中8席立委、有6席是民進黨，常有很多重大建設讓盧秀燕施展不開，而國民黨這次沒提人，願意支持她，做了很好的政黨合作示範。

【藍白合「示範區」】台中市長盧秀燕: 侯康配若當選不接閣揆　盼與在野合作選舉進入倒數，國民黨8日在台中市烏日區舉行萬人造勢晚會，台灣民眾黨立委候選人蔡壁如（中）現身力挺，喊話在野陣營團結力量。中央社

蔡壁如強調，她的對手、民進黨立委蔡其昌過去都是躺著選，這次她們已看到成功曙光，「我不相信他有那麼強」。蔡壁如希望團結在野力量、團結所有可以團結的力量翻轉海線，這一席一定要拿下來，希望大家支持她。

【藍白合「示範區」】台中市長盧秀燕: 侯康配若當選不接閣揆　盼與在野合作大選進入關鍵倒數，各地另類藍白合陸續上演，國民黨台北市立委候選人羅智強（右）和民眾黨台中市立委候選人蔡壁如（右2）1月8日合體，現身北市臥龍公園開講。中央社
盧秀燕
侯友宜
趙少康
蔡壁如
蔡其昌

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更新時間 : 2024-01-09 19:04 GMT+08:00

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