日本能登大地震 台灣民間捐款3天破新台幣8千萬

日本石川縣能登半島元旦遭遇芮氏規模 7.6 強震，迄今仍續出現大小餘震，台灣衛福部成立賑災專戶，截至 7 日已獲民間善款逾 8,400 萬元。

根據衛福部，賑災專戶 1 月 5 日至 19 日，接受民眾愛心捐款。截至 1 月 7 日止，已收捐款 3 萬 5,028 筆、新臺幣 8,427 萬餘元（不含外交部 4 日宣布捐贈之 6,000 萬日圓）。

「日本能登半島震災專案」捐款管道如下：

國內：

✪ 臺灣銀行-營業部（004），帳號 003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、ATM、臨櫃辦理。

✪ 中華郵政（700），帳號 50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局（含行動郵局 APP）及持郵局晶片金融卡至郵局ATM轉帳。

✪ 中央銀行國庫局（0000022），帳號 270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

✪ 四大超商門市：透過 7-ELEVEN 的 ibon、全家便利商店的 FamiPort 機台、萊爾富的 Life-ET、OKmart 的 OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

國外：

✪「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

根據日本 NHK，截至 8 日，震災已釀 168 死，石川縣逾 300 人失聯，災損仍難清點。災區下雪增加救災難度，房舍恐因積雪再度坍塌。截至 8 日，共有約石川縣災民 28,000 人、富山縣 158 人，安置於避難中心。