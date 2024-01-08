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台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/08 19:46
《在路上》影片截圖（圖／賴清德YouTube頻道）

《在路上》影片截圖（圖／賴清德YouTube頻道）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴推出競選廣告《在路上》，掀起不少討論及二創哏圖。無獨有偶，中國官媒新華社 8 日也刊出「永遠在路上」的專文，為習近平歌功頌德。時事評論者點出，一邊是民主傳承，一邊是大權在握，兩岸同樣在路上，卻顯然各走各的路。

台灣版的文宣影片《在路上》，讓「你們一定會開得比我更好」、「去海邊把蔡英文接回來」成了帶動網路聲量的金句。中國版的《永遠在路上》，開宗明義就是「治國必先治黨，黨興才能國強」，通篇以習近平為中心，要「引領全面從嚴治黨向縱深推進」。

若說是抄襲，倒也不盡然，而是一個路上，各自解讀。

事實上，中國官媒央視早在 2016 年就推出《永遠在路上》反腐專題片，習近平多年來也用過不少次在路上一詞。自由亞洲電台引述評論員陳破空說法，時間點是個巧合，但說明兩岸是各走各的路。

陳破空指出，習近平在 2017 年中共 19 大報告中就提出，「全面從嚴治黨永遠在路上。」此時推出萬言長文，可能是暗示解放軍大清洗，以反腐名義，實則清洗叛黨、叛國、叛習的將領。

中華亞太菁英交流協會學者王智盛認為，民進黨的在路上是訴諸人民的感動與支持，傳承民主未竟之志，習近平則是一路以威權強制方式推動政策，兩條路線背道而馳。

旅美時事評論員蔡慎坤說道，民進黨的在路上強調交班、傳承，中共則是緊抓權力，定於一尊。他點出，習近平謀求的是「永遠在位上，而不只是在路上。」
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更新時間 : 2024-01-08 21:22 GMT+08:00

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