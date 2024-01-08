烏克蘭公開飛彈碎片　指控俄羅斯戰爭中使用北韓武器

烏克蘭當局近日公開俄羅斯所使用的飛彈碎片，表示該碎片為北韓提供俄羅斯飛彈的進一步證據。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基的一名高級顧問今（8）日表示，俄羅斯本周在入侵烏克蘭的期間，首次使用了北韓所提供的飛彈襲擊烏克蘭。

哈爾科夫州檢察官辦公室發言人Dmytro Chubenko表示，這枚飛彈為1月2日擊中哈爾科夫是的數枚飛彈之一，無論是在外觀或技術上，都與俄羅斯製的型號不同。

Chubenko指出，飛彈的製造方法不是很現代化，該飛彈的直徑比俄羅斯的伊斯坎德爾（Iskander）飛彈還大一些，推進器噴嘴、內部電子零件及飛彈後半部，都與俄國飛彈有所不同，這就是他們認為這是北韓提供的飛彈的原因。

Chubenko拒絕透露飛彈的確切型號名稱。

俄羅斯本週用數枚飛彈襲擊哈爾科夫，造成2人死亡，60多人受傷，為自2022年2月烏俄戰爭爆發以來，最大規模的飛彈和無人機攻擊的襲擊之一。

北韓自2006年首次試射核彈，就遭聯合國決議禁運武器至今。當時在俄羅斯的支持下，聯合國安理會決議禁止各國與北韓進行武器或其他軍事裝備貿易。



哈爾科夫州檢察官辦公室一名代表，展示一枚疑為北韓製的不明飛彈（圖／路透社Vyacheslav Madiyevskyy）