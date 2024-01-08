臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超294.50億元　緯創6.10萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（113/1/2~113/1/5）外資在集中市場總買進金額為3,259.34億元，總賣出金額為3,553.84億元，賣超為294.50億元，另統計自113年年初至1月5日止，外資總買進金額為3,259.34億元，總賣出金額為3,553.84億元，累計賣超為294.50億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆3,562.19億元新台幣，占全體上市股票市值的40.30%，較12月29日的23兆649.58億元新台幣，減少7,087.39億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進237,910千股，賣出146,171千股，買超91,739千股。

第二名：力積電：買進74,819千股，賣出31,992千股，買超42,827千股。

第三名：群創：買進116,659千股，賣出76,985千股，買超39,674千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：緯創：買進38,827千股，賣出99,778千股，賣超60,951千股。

第二名：英業達：買進34,352千股，賣出64,767千股，賣超30,415千股。

第三名：工信：買進38,472千股，賣出65,894千股，賣超27,422千股。