富邦證券輔導玖鼎電力　1月9日起受理競價拍賣　

富邦證券輔導的玖鼎電力（4588）擁有電力量測、通訊、 電能量測系統整合等核心技術， 是國內少數橫跨智慧電表及電力監控設備的領導廠商。玖鼎電力自1 月9日起受理競價拍賣，期間至1月11日止， 競拍底價敲定為每股新台幣41.71元，將於1月15日開標， 並將依競拍結果決定承銷價格。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，玖鼎電力深耕智慧電表、 電力監控、電能管理領域多年， 提供客戶從產品供應到全廠系統整合之全方位服務。 近期更受惠於全球節能減碳意識抬頭， 玖鼎電力發展的電力監控設備與電能管理系統，是電力用戶推動ES G、碳盤查的重要工具，在各國政策倡導下， 將有助於營運動能的推升。

智慧電表為全球建置智慧電網的優先項目， 根據國發會公布的淨零碳排路徑圖，宣示2035年智慧電表布建率 要達100%，在2023年9月約為17%， 台電公司規劃每年換裝數量約150萬至200萬具，市場規模約為 36.8億元至49.2億元，玖鼎電力2023年至2025年第 一季執行中之智慧電表標案總數約80萬具，標案金額為19.99 億元。此外，玖鼎電力也積極切入海外智慧電表市場， 與國內通訊業者合作，針對目標市場進行規範釐清、 客製化開發與認證。

在智慧電表系統衍生的用戶加值服務方面，玖鼎電力參考美、 日市場發展趨勢，將資源投入於非侵入家電負載監測(NIALM) 傳感器，擷取電力特徵，結合後台人工智慧， 提供居家照護長者作息、用電揭露、 自主節電應用等新型態的電業用戶加值服務。 除持續開發符合新型配電自動化的高階電力監控儀表外， 玖鼎電力也完成電動汽車充電樁電力量測與漏電保護模組， 協助汽車充電業者開發符合各國法規的產品。

玖鼎電力2021年度、2022年度及2023年前三季營業收入 分別為3.65億元、7.16億元及8.31億元， 每股稅後盈餘（EPS）分別為1.67元、2.73元及3.17 元。2023年前三季營運已超越2022年全年， 營運成果及獲利表現亮眼。