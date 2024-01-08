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【資方干擾罷工?】機師工會：長榮航空調查「罷工期間是否出勤」問卷　選項僅一個：「同意」

機師工會同時呼籲長榮分會會員「不需要填寫」該問卷，因為長榮航空「毫無權利強制要求組員填寫該問卷」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/08 17:01
針對長榮航空長期拒絕合理調薪、調整外站津貼以及大量違法聘用外籍機師，桃園市機師職業工會112年12月22日啟動長榮分會罷工投票。（桃園市機...

針對長榮航空長期拒絕合理調薪、調整外站津貼以及大量違法聘用外籍機師，桃園市機師職業工會112年12月22日啟動長榮分會罷工投票。（桃園市機...

機師工會今天(8日) 表示，長榮航空以問卷調查罷工期間出勤意願，卻只有「同意」選項，此舉根本上即要求各飛行員實名表態，實有構成不當勞動行為之虞；認為公司應思考如何與工會對等協商。

機師工會表示，長榮航空今天寄發問卷詢問長榮飛行員「於罷工期間是否願意支援公司飛航勤務」，然而該問卷調查僅有唯一「同意」選項。

為此，機師工會發布聲明強調，機師工會罷工投票持續進行中，長榮航空此舉根本上即要求各飛行員實名表態，強烈干擾罷工行動，實有構成不當勞動行為之虞。

中央社報導，機師工會批評，長榮航空不思對等協商，反而重複2018年的老奧步；且該問卷在法律上不僅無效，更顯示出長榮航空對於罷工爭議行動的無知。

機師工會同時呼籲長榮分會會員「不需要填寫」該問卷，因為長榮航空「毫無權利強制要求組員填寫該問卷」。

另外，機師工會提醒長榮分會會員，若有接到主管或同儕關切意圖違反個人意志的行為，請會員截圖或錄音，並陳報給機師工會，將立即採取法律行動制止違法干預。

機師工會最後強調，罷工投票須確保罷工行為是會員全體意志展現與工會貫徹民主，依工會法與勞資爭議法賦予的合法權利，請長榮航空切勿再以任何形式影響工會行使爭議權，甚或要求公司主管恫嚇與干預會員，反而應當思考如何與工會建立對等協商機制。

【資方干擾罷工?】機師工會：長榮航空調查「罷工期間是否出勤」問卷　選項僅一個：「同意」罷工投票結果如何? 目前機師工會決定延後兩周, 也就是到1/22正式開票 (取自臉書)

長榮航空
機師
罷工
投票
出勤意願

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