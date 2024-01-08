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JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳首度推出「假日下午茶吃到飽」

Buffet控必看！鉑麗安全日餐廳優惠加碼 加LINE@好友獨享下午茶優惠

By 台灣英文新聞
2024/01/08 16:13
圖／JR東日本大飯店

圖／JR東日本大飯店

自助式下午茶市場熱潮不停，位於捷運南京復興站附近走路僅一分鐘路程的JR東日本大飯店台北B1鉑麗安全日餐廳以其異國美食及日本東北經典料理而聞名，即將於1月6日推出假日自助式下午茶。3月底前加入飯店官方LINE@好友的消費者可享受自助式下午茶特惠價850元（原價980元+10%），絕對是美食愛好者的不容錯過的良機。

鉑麗安全日餐廳由JR東日本大飯店台北日籍行政總主廚芦浦隆二（Ryuji Yoshiura）與餐廳主廚陳永儒（Kevin Chen）聯袂打造，提供精緻美味的料理。下午茶時段匯聚各種令人垂涎的海鮮，包括新鮮的生魚片、壽司蝦、牛蹄蟹、熟蝦、炒蟹，同時還有牛肩肉和蜜汁醃燻火腿等經典佳餚。此外，還有美味烤肉、沙拉、披薩，以及繽紛可口的甜點和冰淇淋，每一道菜色都是主廚團隊用心製作，追求美味的極致，讓饕客的味蕾感受前所未有的享受。

除了精緻的自助式下午茶，1月至2月份，鉑麗安全日餐廳午、晚餐除了饕客必吃菜色「美國爐烤香料肋眼牛排」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」、「法式燉牛舌」等，這次的料理歲末年終以中華料理主題餐點，菜色內容包括現沖牛肉湯、烤鴨、叉燒、油雞腿、清蒸海上鮮、乾燒螃蟹、金縷絲炸蝦、藥燉排骨湯、鐵板料理美國Choice帶骨牛小排黑椒醬汁…等。此外，還有台式、日式主廚創意料理以及甜點和冰淇淋等多道經典美食。

為了提供更多的優惠，即日起至2月29日，60歲（含）以上的「壯世代」在週一至週五午餐時段用餐可享6折優惠。夜貓族的朋友只要加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號，週一至週四晚上八點後入場即可享有買一送一的「晚晚餐」優惠，讓辛苦加班的小資族得以享有獨具特色的精品buffet優惠，犒賞自己的辛勞。

更新時間 : 2024-01-08 21:21 GMT+08:00

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