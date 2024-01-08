限量6間！住六福萬怡送少女時代潤娥見面會門票

少女時代潤娥亞洲巡迴見面會台北站「YOONITE」將於2月4日於在TICC台北國際會議中心與粉絲們相見歡，台北六福萬怡酒店作為追星推薦住宿，推出「追星王者飯店住房專案」，住宿就送潤娥巡迴見面會門票兩張，入住25坪的豪華套房，享行政貴賓廳禮遇、南港超人氣Buffet敘日全日餐廳早餐，再加贈一禮莊園永生花禮，邀請粉絲們享受睽違6年，潤娥精彩的現場表演和感受極致便捷的住宿體驗。專案1月6日起開放預訂搶購，限量六間！

台北六福萬怡酒店「追星王者飯店」住房專案，每房每晚15,530元，超值優惠28折起，住宿即贈少女時代潤娥巡迴粉絲見面會台北站D區門票兩張，專案入住25坪的豪華套房，廳房獨立以及2間衛浴，可讓身心靈全面放鬆，享受台北城市獨有的滿窗綠意山景及無所不在的藝術品，贈送一禮莊園特製如偶像般甜美的粉色玫瑰永生花禮，尊享行政貴賓廳Happy hour禮遇，翌日再享南港超人氣的敘日全日餐廳早餐，與偶像共創美好回憶之餘享受王者飯店般的住宿。

位於台北交通樞紐，坐落於南港車站四鐵交匯的「台北六福萬怡酒店」，與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，到站即可入住，為追星住宿首選。距離位處舉辦萬場人氣爆棚演唱會「 TICC台北國際會議中心」的信義區僅需8分鐘車程，便利的交通及地理位置大量節省粉絲往返活動場館時間，讓粉絲與偶像共創美好回憶時，也能有舒適且極致便捷的星級住宿體驗。