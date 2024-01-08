【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才

更新時間: 2024-01-08 19:56

首次發稿: 2024-01-08 15:44

清華大學今天(8日) 與高市府簽署合作備忘錄，宣布籌設清大高雄分部，培育半導體、AI及永續人才。市長陳其邁表示，地點鎖定在左營高鐵站附近，距離楠梓未來的科學園區距離非常近。

繼陽明交通大學宣布在高雄設立分部(下圖) ，高雄市政府去年(2023年) 底向國立清華大學發出邀請，校務會議今年(2024年) 1月2日討論通過設立「國立清華大學高雄分部」意向書，接下來將撰寫計畫書，在完成校內程序後送請教育部核定。校長高為元今天與高雄市長陳其邁在市府簽署合作備忘錄，宣布籌設「清華大學高雄分部」，培育半導體、AI及永續人才。

高雄市政府1月2日舉行陽明交通大學高雄分部籌設正式啟動記者會，宣布國立陽明交通大學將到高雄設置分部，市長陳其邁（前左3）及陽明交大校長林奇宏（前左2）及智榮基金會董事長施振榮（前右3）等人出席。中央社113年1月2日照片

中央社引述陳其邁今天表示，未來清大分部以交通便利、產業聚集為優先考量，感謝清華大學看好高雄，讓頂尖人才和在地子弟能留在高雄，這是10年、20年工作，盼厚實產業發展基礎。

陳其邁表示，城市若要發展轉型，最重要在於人才競爭與培育，沒有頂尖大學投入或是技術、科學等科研力量，城市進步將面臨更多挑戰與瓶頸；市府團隊嚴謹、重視承諾，將盡到最大努力、展現最高行政效率，並學習清華大學做學問的嚴謹態度，雙方緊密合作共同促成設部事宜，期待清大能在高雄深耕、永續、茁壯，孕育更多優秀人才，讓台灣社會更加進步。

陳其邁期盼，清大在高雄設立分部後，能有更多在地子弟選擇來此念書升學，也歡迎全球優秀人才考慮至高雄分部進修研究或攻讀博士，使高雄城市轉型和台灣產業未來發展，能有更厚實基礎。

針對媒體提問設校地點，陳其邁回應，初步有幾個地點在評估，鎖定在左營高鐵站附近，距離楠梓未來的科學園區距離非常近的地方，大概走路就會到高鐵站。

高為元表示，感謝市府給予清大探索南台灣、全方位發展機會，高雄未來在科技等領域日後將扮演更重要角色，清大做事一向謹慎，確立方向一定全力以赴。

根據清華大學官方臉書po文，高為元校長還表示，清華大學高雄分部的設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，並開展前瞻研究及產業創新研究。初期規畫將先設置半導體研究學院分院，開設學分班及碩士班，培育高階半導體人才；未來的開班及課程規畫還將擴及AI及永續領域，並開設博士班。

高為元校長說，清華大學目前在桃園設立的附屬醫院就是委託高雄醫學大學興建營運，雙方將開展長達50年的合作。他說:

「清華去年邀請高雄的一流大學北向合作，如今我們將進一步南下進駐高雄， 為南台灣的高等教育、人才培育、科技研發奉獻心力。」

陳其邁市長則說，高雄在如今的大環境下，更需要頂尖大學的進駐，3年後他將從高雄市長退休，屆時回想起來，邀請清華大學到高雄設立分部應該是他為高雄市做過的最好選擇，「我為我的決定感到驕傲！」他希望高雄子弟都來清華大學念書，人才也能在這裡發展研究。

戴念華資深副校長預計，10年後清華大學高雄分部將有百位教授與千位研究生在這裡學習與研發。

清華半導體學院林本堅院長表示，高雄如今已發展為科技重鎮，台積電即將在高雄設廠，鴻海、日月光等科技大廠也紛紛進駐，並設立研發中心，對人才的需求更為殷切。清華半導體學院在高雄設立分院，將安排最好的師資，培育優秀人才，開展產學研全方位合作，為高雄科技大城注入最寶貴的人才力。

清大設立高雄分部也得到南部校友的熱情支持。校友總會蔡進步理事長、南部校友會王智立會長及歷任的王鴻圖、吳林茂、吳明忠會長都出席了今天的記者會。蔡進步理事長說，清華校友一向團結，很有向心力，願做母校往高雄發展的最堅強後盾。

業界也十分看好清大前進高雄，包括恩智浦台灣區總經理林群翔、鴻海人資長夏國安及台積電、日月光、IBM、仁寶、HTC、友達、和碩等業界代表都出席記者會表示支持。

清大在桃園設立附屬醫院的好伙伴——高雄醫學大學陳建志董事長、楊俊毓校長、吳登強副校長都特來相挺。

清大一級主管今天也全員出席(下圖) ，包括簡禎富副校長、呂平江副校長、巫勇賢教務長、張祥光總務長、邱博文研發長、嚴大任全球長，還有牽起本校與高雄市合作的重要推手張世杰老師。