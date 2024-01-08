影帝息影之作、影后遺作1/19上映！米高肯恩攜手葛蘭黛傑克森 《一個人的逃亡》：想帶著這一切離開

現年90歲的兩屆「奧斯卡得主」米高肯恩去年底宣布息影，而告別影壇之作即將於1/19（下週五）在台上映。據知，米高肯恩曾3度婉拒該片演出，但被劇本深深打動，最終決定以《一個人的逃亡》作為自己演藝生涯的謝幕之作。該片不僅是他從影以來拍過最快樂的一部作品，米高肯恩還說：「我想我最好帶著這一切離開！我已經收到很棒的回饋了，還有什麼能比這些更好嗎？」

該片敘述2014年一名89歲的英國二戰老兵，瞞著所有人從養老院落跑，獨自前往法國，只為了參與「諾曼第登陸70週年」紀念活動，向昔日戰友們致敬。此一驚人事蹟被英國媒體批露之後，隨即登上國際媒體版面，如今更改編成撼動人心的電影《一個人的逃亡》，請來兩屆「奧斯卡得主」米高肯恩（Michael Caine），詮釋充滿勇氣又富有深度的男主角「伯尼」。

而與他一起搭戲的女主角則是去（2023）年6月過世的奧斯卡影后葛蘭黛傑克森（Glenda Jackson）。兩人繼《綠頭巾》（The Romantic Englishwoman）之後，睽違47年後的再度合作。不過讓人惋惜的是本片成為兩人演藝生涯的「謝幕之作」，更讓影迷相當期待。

《一個人的逃亡》由奧斯卡影帝米高肯恩和影后葛蘭黛傑克森攜手演出。（圖／采昌國際多媒體）

片中，兩人不僅充分展現人物和藹可親又可愛的人格魅力，更將角色脆弱、煎熬、內心備受折磨的一面，以精湛又專業的表現呈現在觀眾眼前。重量級卡司與精湛演技，讓電影的細膩與感動更上一層樓，也讓本片收穫《衛報》、《泰晤士報》、《帝國雜誌》等國際媒體的熱烈好評，更勇奪英國本土新片票房冠軍，總票房熱賣超過2億新台幣，無疑是溫暖人心的又一閃耀人生新經典。

選角階段，導演奧立佛派克（Oliver Parker）得知米高肯恩跟伯尼同樣出身自勞工階層，過去都曾擔任過軍人，更一樣擁有愛說笑又機智的人格魅力，因此與劇組一致認定只有他才能勝任這個角色。導演對此表示：「米高肯恩一直都是我的第一選擇，他就像伯尼，曾經也是一名軍人，所以當你和他談論這些事情時，你會知道他有豐富的理解力與情感。」

《一個人的逃亡》為影后葛蘭黛傑克森之遺作。（圖／采昌國際多媒體）

米高肯恩的演藝資歷超過70年、演出超過160部電影、演過的作品總票房收獲近80億美金（約新台幣2437億元），可說是影壇長青樹。過去因為脊椎問題影響腿部，導致行動不便，多年來都喊著要息影，以至於要讓年事已高的他點頭演出，過程其實並非那樣順利，他前後三度拒絕本片邀約。不過本片簡直就是劇組為他量身打造，讓他每讀一次劇本，都再一次愛上伯尼這位人物，更被片中一幕特別的場景所感動，因此最終決定接演。

透過英國老兵「伯尼」的傳奇事蹟，向二戰世代致敬的《一個人的逃亡》，在編劇威廉艾佛利（William Ivory）的執筆之下，將父親二戰後罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD）的真實經歷融入，以另一種觀點看待戰爭。

其實，米高肯恩也曾在19歲時參與過韓戰，回憶起當年經歷，也讓他十分感慨：「我們在壕溝中生存，於黑暗中作戰，而我真的有夠害怕，每個人都一樣很害怕。所以我能夠理解死亡、親近戰友的受傷與死亡，我真的看太多了，難以置信…。」更補充：「我再也不想經歷這一切了。」

不過，本片也是米高肯恩自認拍過最快樂的一部作品：「我很高興能完成這部作品，我愛伯尼，我覺得他非常驚人，而且故事也很優美。受到新冠疫情與其他因素影響，我已經三年沒有拍電影了，本以為就會這樣結束我的職業生涯，但突然我又完成一部作品，而且度過非常美好的一段時光！」他認為能演出主角，影片叫好又叫座，對他來說已經是很棒的回饋：「我想我最好帶著這一切離開！我已經收到很棒的回饋了，還有什麼能比這些更好嗎？」

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