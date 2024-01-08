金與正否認北韓射炮彈「僅炸藥模擬砲聲」南韓：我方實力讓她慌了

南韓6日偵測到北韓發射60多枚砲彈，北韓領導人金正恩胞妹金與正對此否認，稱北韓僅引爆10幾次炸藥以模擬砲聲「欺騙南韓」，無實際發射砲彈，南韓也回應確實偵測到砲彈，認為是南韓實力使金與正慌了。

北韓朝中社報導，金與正在談話中表示，北韓軍隊共引爆了60次模擬130毫米海岸砲砲聲的爆破炸藥，並密切關注著南韓軍方的反應，稱沒有向相關水域（海上緩衝區）發射任何一枚砲彈。

金與正稱，南韓軍方誤判情況，還製造假消息，說砲彈落在軍事緩衝區，但北韓沒有發射任何砲彈，並警告南韓勿輕易挑釁，稱北韓軍方的板機已解除保險。

北韓中央電視台也在前一天晚上播報炸藥爆炸場面，20多名北韓軍人將箱子裡的炸藥埋在農田裡，按下引爆裝置、高喊「爆破」，之後共響起14次爆炸聲，煙霧四起。

韓聯社報導，軍方消息人士今（8）日透露，北韓軍隊6日於延坪島西北方的基地發射了60多發火箭砲及野戰砲等砲彈，尤其當時是事先引爆了炸藥，並在砲擊結束後，又再次引爆炸藥，砲擊前後炸藥爆炸次數有10多次。

軍方消息人士指出，北韓此類行為為首次，意圖欺騙南韓軍隊。當時南韓確實捕捉到了發射砲彈的飛行軌跡，也指出北韓似乎是因南韓偵查能力感到驚慌。

對於金與正的談話，南韓聯合參謀本部批道「這是喜劇般的低級煽動」。

另外，對於金與正於談話中提到南韓應對北韓挑釁的原則「立即、強烈地、到底」，金與正說道「對於軍隊流氓們向口頭禪一樣地吵著甚麼『立即、強烈地、到底』，如果繼續這樣肆意妄為，可能會成為「立即死亡、強烈死亡、終結」。

軍方消息人士對此表示，從金與正對這原則的反應看來，北韓十分在意南韓軍隊的應對跟原則。