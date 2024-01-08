取締反猶太活動新法上路 澳洲禁納粹符號卐 違者送進監牢

澳洲去年立法禁止美化納粹（Nazi）之行徑，違者將被處以刑期，新法 1 月 8 日生效，值反猶太事件因以色列與武裝分子哈瑪斯（Hamas）爆發加薩戰爭而激增之際，重典可望帶來威懾。

路透社、時代雜誌報導，依據法規，公開行納粹禮、展示萬字符（卍或卐）或納粹親衛隊（Schutzstaffel，SS）相關符號者，恐面臨高達 12 月的牢獄之災。販售、交易納粹符號之舉同屬違法。

另，新法亦禁止公開展示、交易其他恐怖組織如伊斯蘭國（ISIS）、哈瑪斯、庫德工人黨（Kurdistan Workers' Party，PKK）相關標誌。不過，學術、教育、藝術類用途不在此限。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）表示，此法旨在釋出明確訊息，澳洲不容頌揚種族滅絕或恐怖活動之行徑，也不容許任何人藉納粹邪惡意識形態圖利。

此法是於 2023 年 6 月推出、12 月通過。以色列在 10 月 7 日遭哈瑪斯突襲而進行大反攻後，反猶太浪潮再起，法規更顯重要性。

10 月流出的影片中，有激進團體在知名景點雪梨歌劇院外的挺巴勒斯坦示威中，大喊「將猶太人送進毒氣室」，引發軒然大波。同月，3 名男子在澳洲猶太博物館外行納粹禮，遭警方逮捕。

澳洲極右派興起，可追溯至 2015 年，約是美國前總統川普（Donald Trump）投入第一任競選活動之時，當時川普的白人至上主義，助長了澳洲極右團體氣焰。



波蘭辛德勒工廠博物館納粹旗幟。（圖／路透社Alamy）