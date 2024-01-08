2024金球獎登場 宮崎駿「蒼鷺與少年」奪下最佳動畫片 擊敗元素方城市、蜘蛛人

第81屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今（8）日上午開獎，宮崎駿的「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）擊敗「蜘蛛人：穿越新宇宙」、「元素方城市」等多部好萊塢動畫大片，獲頒最佳動畫片獎。

剛過83歲生日的宮崎駿2013年以「風起」（The Wind Rises）入圍金球獎最佳外語片獎，2003年更以以「神隱少女」（Spirited Away）勇奪奧斯卡最佳動畫片獎，大師本人則是於2014年獲頒奧斯卡終身成就獎。

而「蒼鷺與少年」今天則擊敗「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）、「元素方城市」（Elemental）、「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）、「鈴芽之旅」（Suzume）和「星願」（Wish），拿下殊榮。

宮崎駿神秘新作，也是外界傳言其最後一部作品「蒼鷺與少年」於2023年7月14日在日本上映後，在零宣傳的策略下，短短4天票房收入仍突破21.4億日元；在台灣上映10天票房更破新台幣1億元，以1.84億元晉升2023年度賣座電影Top10；之前在美加上映時，開映週末以1280萬美元成績成為影史第一部登上北美票房冠軍的原創動畫作品，不僅叫座更叫好。

宮崎駿的「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）獲頒金球獎最佳動畫片獎。（圖／甲上娛樂）

「蒼鷺與少年」（前譯：你想活出怎樣的人生）改編自日本作家吉野源三郎1937年的同名小說《你想活出怎樣的人生》，據說是影響宮崎駿一生的小說，從10歲起一翻就無法罷手，一直讀到70歲。

該片劇情講述一名綽號「小哥白尼」的15歲少年，在大學畢業生的舅舅思想啟發下，開始探索關於貧富差距、友情、歧視、霸凌、勇氣、人跟社會的關係等課題，探索「人之所以為人的價值」。

「蒼鷺與少年」是宮崎駿的第11部劇情長片，也是繼2013年《風起》首映，睽違10年再次製作的動畫長片，根據吉卜力工作室負責人鈴木敏夫表示，已屆82歲的宮崎駿之所以決定復出，有個感人的原因，他想告訴自己的孫子，爺爺即將要到另一個世界去了，但為你留下了這部電影。