宏碁於美國CES發新品•擴大AI PC與裸視3D筆電陣容　國科會：今年有96組團隊代表台灣參展

2024美國消費性電子展（Consumer Electronics Show, CES）將於拉斯維加斯當地時間9日至12日舉行，電腦品牌廠宏碁今天(8日) 率先發表新產品，包括人工智慧電腦（AI PC）、搭載裸視3D技術的筆記型電腦與電競螢幕、碳中和筆電，為今年第1季業績增添動能。

美國CES大展本週登場，預料生成式人工智慧（AI）在PC、手機等產業的應用將是最大亮點，而混合實境（MR）的相關展出，也為蘋果今年將推出的Vision Pro預先炒熱話題。

國科會日前宣布，今年將有96組團隊組成台灣國家代表隊參展CES，團隊來自人工智慧與機器人、數位醫療、智慧生活、智慧城市與環境永續、運動科技、智慧移動，緊扣台灣6大核心戰略產業，並反映產業科技運用趨勢，將在CES展上大秀台灣科技實力。

中央社8日報導，宏碁推出3款全新升級的Acer Swift筆記型電腦，搭載Intel Core Ultra處理器，內建最新NVIDIA GeForce RTX 40系列筆電繪圖處理器（GPU），以及全新人工智慧（AI）加速平台。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正透過新聞稿表示，宏碁繼去年12月推出首款搭載Intel Core Ultra筆電產品後，持續擴大Swift系列產品陣容。

宏碁並宣布拓展旗下SpatialLabs裸視3D產品線，其中Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition筆電透過宏碁獨家AI演算法，將2D平面影像內容即時轉換為立體3D，無需配戴專用眼鏡，就能以裸眼觀賞3D場景或進行內容創作。Predator SpatialLabs View 27電競螢幕可強化原始3D遊戲設計。

此外，宏碁正式發表全新AI PC Aspire Vero 16碳中和筆電，搭載Intel Core Ultra 7處理器和Intel AI Boost技術，宏碁承諾將針對Aspire Vero 16實踐碳中和，遵循國際標準計算碳足跡與抵銷。

宏碁其他新產品包括專為電競玩家打造的全新OLED（有機發光二極體）和Mini LED（次毫米發光二極體）曲面螢幕，以及與高通合作、支援Wi-Fi 7網路傳輸技術的電競路由器。

一年一度的美國消費性電子展當地時間1月9日至12日在拉斯維加斯（Las Vegas）登場，今年邁入第52屆，堪稱年度科技產業風向球；官網資料顯示，CES 2024預計將吸引超過13萬人參訪，逾4000家科技廠商參展，規模更勝以往。

儘管OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）將缺席今年的CES，但OpenAI去年掀起的生成式人工智慧（AI）熱潮仍是此次展覽的最大焦點，而AI PC則擔綱今年的重頭戲。

去年底，英特爾發表具AI功能的Intel Core Ultra處理器後，主要筆電品牌廠已率先發布第一波AI PC。隨著CES將開跑，聯想、戴爾、三星、LG、宏碁、華碩、微星、技嘉等筆電品牌預料都將在CES釋出第二波且規模更大的AI PC新品。

中央社7日報導，華碩日前已發出邀請函，將於台灣時間1月9日、10日舉辦兩場線上發表會，並暗示有更多AI PC新品將亮相。宏碁近期已推兩款AI PC，分別是AI-Ready筆記型電腦Swift Go 14及Predator Triton Neo 16電競筆電；微星先前也公布Prestige AI系列商務筆電。

此外，AI手機也將是2024年的新主流，研調機構Counterpoint Research推估，今年生成式AI智慧手機出貨量將突破1億支，2027年則預估逾5億支，年複合成長率高達83%。

在CES展開前，高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）已表態，自動生成式人工智慧進入手機行動裝置將會帶動更大變化，目前包含小米、vivo、OPPO等手機品牌都把結合大型自然語言模型的人工智慧加入手機產品，而三星近期將問世的新款年度旗艦機Galaxy S24系列，同樣也會導入名為Galaxy AI的人工智慧應用服務。

除了AI之外，混合實境（MR）也是本屆CES關注焦點，不少品牌都將端出相關新品，搭上蘋果Vision Pro即將於今年開賣的熱門話題；而高通在美國CES展前則發表 Snapdragon XR2+ Gen 2 處理晶片，專門提供下一代 AR、VR 虛擬實境頭盔使用，除了提及會與三星、Google聯手開發產品，也透露宏達電HTC將採用此晶片打造下一代虛擬實境頭盔，為今年度的MR大戰揭開序幕。