助聽器好處+1 美國研究：可降低近25%死亡風險

對於聽損人士來說,配戴助聽器的好處多,除了能減緩語言辨識退步和聽覺記憶退化外,最新研究還顯示,其可以降低死亡風險近25%。該研究刊登於國際知名醫學期刊《刺胳針長壽》(The Lancet Healthy Longevity)。

根據世界衛生組織(WHO)於2021年所發布的世界聽力報告(World report on hearing)統計,全球目前有20%左右的聽損人口,影響超過15億人,但卻只有十分之一的人配戴助聽器。除了經濟考量和礙於形象外,很多患者的大腦已經習慣下降的聽力,因此當配戴助聽器後會覺得周圍的聲音變得「既刺耳又陌生」。

根據早年研究顯示,未經治療的聽力損傷可能會導致壽命減短、並提高憂鬱症和失智症的風險,但卻少有研究針對助聽器與死亡風險間的關聯性。南加州大學凱克醫學中心(Keck Medicine of USC)的耳鼻喉科醫師Choi表示,這項新研究是迄今為止對配戴助聽器與死亡率之間關連性的最全面的分析。

從1999年至2012年間,Choi與其團隊從一份全國調查數據中,蒐集近一萬名20歲以上成人的健康資料,共有1,863 名成年人被判定患有聽力損失,其中237人「經常使用」助聽器,頻率為每週至少一次、每週配戴5小時或半天的時間;1,483位聽損人士「從未使用過」;另有部分受測者被歸類為「非常規使用」,每月配戴次數少於一次。

這些受測者不僅完成聽力評估,也回報了助聽器的使用狀況,研究團隊也針對他們的死亡率進行了為期10年的追蹤。

結果顯示,不分聽力損傷程度(從輕度到重度)的話,「經常使用」助聽器的人相比與「從未使用過」的患者相比,兩者間的死亡風險相差近25%。此外,「非常規使用」和「從未使用過」的死亡風險無差異,換句話說,偶而使用助聽器並不會帶來任何延長壽命的好處。

2021年WHO發佈了的報告指出,目前全球有五分之一的聽損人口,影響全球超15億人,預計到2050年,全球有近四分之一人口將有不同程度的聽力受損,其中至少7億人將需要康復服務。

美國國家耳聾和其他傳播障礙研究所 (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders)研究,美國約有3000萬名、12歲以上的雙耳聽力損傷患者。台灣方面,根據2021年衛福部統計處資料,台灣約有12萬人有聽力損失的問題,包含56%確診為輕度聽損。足以看出聽損問題已是全球新興的健康議題。