〈財經主筆室〉長榮機師「是否罷工」延至1/22揭曉　民眾關注農曆年能否安心出國？

長榮機師是否要罷工，原本在上周五(5日)就要公布投票結果， 開票前夕卻臨時緊急喊停，將延長2周後再進行開票， 屆時緊臨著農曆新年僅剩半個月，民眾不禁要問， 今年農曆年到底能不能夠讓人安心出國度假呢？

長榮航空機師為爭取權益，藉由桃園市機師工會發起2周的罷工投票 ，原定在上周四（4日）為最後投票日，周五（5日） 就將公布開票結果。未料，就在投票最後日， 桃園機師工會理事長李信燕緊急出面表示，原定的開票暫緩， 將延後兩周在22日才進行開票。

為何要緊急宣布延後兩周開票呢？桃園市機師工會指出， 近日因中央主管機關勞動部及地方主管機關桃園市勞動局， 對僅由工會長榮分會會員，而非全體會員（ 包含非長榮分會之其他會員）進行投票表達疑義。傾向建議， 即便僅為工會長榮分會會員與長榮航空公司間之勞資爭議， 程序上仍亦宜由工會全體會員投票，較為完備。

桃園機師工會表示， 為萬無一失地確保合法罷工權取得一切相關程序，無任何可置喙、 質疑空間，決議將在1月8日至21日，增列由機師工會「 非長榮分會會員」進行投票程序，兩階段投票結果均會在22日進行 開票。

根據統計，長榮機師目前總人數約有超過1,400位， 參與機師工會的長榮機師就有650名，接近全數機師的半數， 若屆時長榮機機師罷工投票通過，全數都參與罷工， 可能影響長榮航空50%的運量，造成的影響不容忽視！

據統計，目前桃園機師工會的會員組成，長榮航空有650人、 華航近700人，星宇航空和其他會員加起來約100人。 機師工會表示，此次長榮會員投票相當踴躍，投票率超過半數， 但要讓非長榮機師也出來參與新一輪投票，的確有一定難度。

不過， 民眾最關心最後投票結果出來，若僅長榮分會通過罷工， 長榮機師還會不會罷工？若是連非長榮的機師都同意， 屆時是否會擴及其他航空公司的機師也參與罷工呢？ 農曆春節期間有可能嗎？到底有多少家航空公司會出現罷工？ 農曆假期出國計畫會受到影響嗎？

民眾會有這種擔心的確不無道理。因為， 上一次機師工會的罷工發生在2019年， 機師工會華航分會選在農曆新年的大年初四凌晨宣布，從清晨6時起 開始進行罷工，這就是台灣史上首次機師罷工事件。只是， 上次華航機師發起，此次則是由長榮機師所發起。

2019年華航機師罷工事件，當時讓很多旅客措手不及， 外界支持聲及罵聲都有，最後，經過政府的介入協調、 勞資雙方談判及協商，7天後罷工結束，期間華航取消214個班機 ，事後資方評估損失金額5.99億元、機師薪資損失4,354萬 元，總計有27,100名乘客行程受到影響， 民眾的荷包損失不小，社會付出的隱形成本更是無法估量。

旅行業者就表示，航空公司員工罷工飛機停飛， 導致旅客出國行程遭到取消，旅行社及消費者的損失得自行承擔， 因為航空公司即使飛機票款退回，但已經預訂的旅館及餐廳費用， 就得由代墊的旅行業者或消費者自行負擔， 這部份的費用也許比機票錢都還要多。

長榮機師罷工投票開票臨時喊停，外界懷疑，也許與即將在13日到 來的總統大選有關！但以2019年華航機師罷工來推估，22日投 票結果若真的通過，兩周討論期，約在2月5日就會公布罷工細節， 春節罷工加上3天預告期， 在小年夜或除夕開始罷工行動可能性不小， 此時剛好碰上機場運輸高峰期，影響旅客數可能比2019年還多。

農曆新春假期罷工可能性高嗎？以2019年華航機師選在大年初四 罷工來看，霸工可能性的確不小！許多民眾原本打算待5日公布投票 結果再決定是否出國，如今臨時決定延後兩周開票， 屆時距農曆春節僅剩半個月，要怎麼安排出國行程呢？ 民眾不禁要問，能不能讓我們趁農曆假期安心出國？過個好年呀！