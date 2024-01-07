美日韓首次印太對話重申台海和平重要性 外交部表感謝

美國、日本、南韓於美東時間 5 日在華府召開首次美日韓三方印太對話，會後聯合聲明強調台海和平之重要，我外交部對此表達歡迎與謝意。

此一會晤代表為：美國國務院亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）、日本外務省總合外交政策局局長河邊賢裕、南韓外交部次長鄭炳元。

在會後聯合聲明中，三方強調台海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，並就中國近期在南海的非法海事主張與升高情勢的危險行徑，重申反對立場，反對任何企圖以武力或脅迫片面改變印太海域現狀的舉措。

外交部對美日韓三國繼去年 8 月三方元首峰會後，再次公開支持台海和平穩定，表達歡迎與感謝。

外交部指出，中國屢次藉故升高對我國軍事脅迫及恫嚇。近期更不斷透過空飄氣球連續多日逾越台海中線並穿越台灣上空等灰色地帶侵擾、宣布中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）對部分產品的優惠關稅等經濟脅迫手段，及種種認知作戰行徑，企圖影響台灣總統大選，引發國際社會關切。

外交部提到，過去一年，包括美日韓三方元首峰會、美澳部長級諮商（AUSMIN）及「七大工業國集團」（G7）領袖及外長會議等雙邊與多邊場域的聯合聲明，顯見台海和平穩定的重要性已是國際間的高度共識。