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新判決資料庫僅供內部查閱 透明度成問號 中國官員：「公開」不等於「公布」

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/07 20:30
北京中國最高人民法院（圖／路透社Alamy）

北京中國最高人民法院（圖／路透社Alamy）

中國最高人民法院 1 月推出了新的判決資料庫「全國法院裁判文書庫」，卻令法界人士擔憂，這非但不是朝公開透明的路線前進，反而走了倒退路，是習近平控制資訊取用的又一項舉措。

根據中國財新網，新的線上資料庫「全國法院裁判文書庫」，僅供法院人士內部專網檢索裁判文書，而律師、法學研究人員、社會公眾，均無從查閱。

金融時報指，中國 2013 年上線的「中國裁判文書網」，是國內外律師、分析家、企業查詢資訊的重要來源，但這些年來，放上網的資訊卻愈來愈少。

中方官員曾誇談「中國裁判文書網」是全球最大的法院文件資料庫，足足有 1.4 億筆資料。然而，去年新公布的文書自料卻跌至了 10 年新低，僅 1 千萬筆。該網站公布的文書涵蓋刑事與民事案例、政府補償、執法行動等等，相較於幾年前公布占比約七成，2022 年竟掉至三成。

原本執業律師可參考現有的資料庫，評估司法裁判標準，打贏官司的機率等等。如今舊的資料庫更新減少，新的資料庫功能與案件公開程度不明，不免令法界人士憂心忡忡。一名不具名的中國法專家認為，理應是一項重要法治改革，卻走向黑箱作業，他對此深感不解。

對於透明度下滑疑慮，最高人民法院一名高層 12 月 22 日駁斥稱，從未叫停裁判文書上網，公開率減少是「整改」、「優化」措施。他強調，「公開」與「公布」不能畫上等號，司法公開不意味所有訊息都必須在網路公布。裁判文書經宣判向當事人送達，就是實現公開原則。要防止公民的正當權益、企業的生產經營及公共利益，因不當公開而受到不利影響。

中國法律自媒體「煙語法明」12 月 12 日評論，沒了各地法院上傳的最新裁決文書，影響最大的肯定是律師。律師將須在法院建立自己的關係網，以便獲得最新的司法判案所要用到的裁判數據。

在裁判文書不公開的情況下，律師向當事人證明自己本事的方式，「就是隨手撥通法官的手機電話，在電話里詢問一下，現在的賠償標準是什麽。」「如此辦案標準不公開，裁判尺度不一的無從考證，別說案件當事人，就是律師，也不得不見了法官也要低三下四。」
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