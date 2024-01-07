〈時評〉台灣醫事人員抗議迭起 醫療環境惡化應速多面向改革

台灣醫療環境惡化，一向予人溫和形象的醫事人員去（2023）年下半年數次上街頭抗爭，引人矚目，如何有效改革健保制度，改善醫療體系，重建醫事人員良好的工作環境，並強化醫療設備，投資新藥研發，保障國人身體健康，應是當務之急。

去年8月18日護理師工會到行政院抗議，台灣醫療界正面臨30年來，前所未見的護理師離職潮，尤其新冠疫情衝擊醫療體系，長期過高的護病比，導致病人致死率、感染率、跌倒、褥瘡發生率不斷上升，在高壓、高過勞風險低薪、以及勞動條件不佳的護理職場環境，使得護理師半年內，竟然有1700人離職，導致各醫療院所嚴重缺乏護理工作人員。

護理師工會指出，台灣護病比是1:13，瑞士1:7.8，英國1:8，瑞典1:7.6，比利時1:10.8，美國1:6，沈重的工作壓力，對護病都是沈重的壓力及風險。更令護理師無法接受的是，含夜班費，一天工作10小時以上，一個月只有3.5萬元。薪資低到根本無法養家糊口，工作壓力沈重要喘不過氣來，惡劣的工作環境，加上薪資不合理，逼得大量護理師寧可掛冠求去。

11月19日，又有「黑十字運動」，護理師再上凱道街頭，頂著烈日，將「醫療與救治」的紅十字，蒙上黑布，象徵著護理師們的絕望。台灣醫事人員大聯盟呼籲，政府應進行醫療改革，維護醫護和全體病人權益。工作環境不合理，使得現在領有執照的護理師雖然有30萬人，卻只有19萬人還在醫療工作崗位，其他全部轉行，寧願到學校當校護或醫美診所工作，都比在醫院工作環境佳。

去年初全台醫院爆發護理人員離職潮，造成許多北部醫學中心被迫關病床，急診室壅塞，病人住院等待時間拉長，亂象叢生，不只醫療服務能量下降，醫療照護品質也連帶受影響。尤其不合理高護病比，會造成病患高死亡率，護理師每多照顧一位病患，患者入院30天內死亡率，便會增加5%至7%。

護理師工會的抗爭尚未解決，10月爆發醫師、中醫師、本土小牙醫、國際牙醫、醫檢師、治療師、放射師、護理師等，第一線醫療人員，一起遊行，抗議醫療現場讓他們「累成鬼」，但是待遇低到無法養家糊口。醫事人員發起，從1995年以來，首度發生罕見抗議浪潮，表達對工作環境的不滿。

醫療環境不佳，不僅引起醫事人員的反彈，也影響國人的健康及壽命。據統計，台灣2022年平均壽命為79.84歲，比2021年的80.86歲，減少1.02歲，平均壽命居世界第37名。全球最長壽的國家是新加坡，平均86.61歲，香港第二名85.49歲，澳門第三名 85.4歲，日本第四名84.45歲，瑞士第五名83.85歲，南韓第六名83.53歲。

國民平均壽命長短，與國家投入的資源，以及醫療體系的規劃，密切關聯。

新加坡早在2018年，即推動數位醫療監理沙盒，2021年修訂「醫療服務法」，開放遠距與行動醫療。日本在疫情後，大幅開放遠距醫療及藥師遠端諮詢服務。台灣雖然在2021年修正「生技醫療產業發展條例」，納入再生醫療、精準醫療、數位醫療，但是相關子法，以及醫療器材及藥物的「市場准入」嚴格，有必要加快修法及開放腳步。

健保改革方面，醫界的看法是影響到國家經常性衞生支出比例，2022年健保總額為8095.62億元，成長3.32%，2023年健保總額為8364.24億元，成長3.323%，今（2024）年健保總額8755億元，成長率提升到4.7%。即使如此，如與日、韓相比，台灣經常性醫療衞生支出占GDP 6%，日本占11%，韓國占8%，仍有相當大差距，值得檢討。

國家對醫療資源的投入，應該視為重要投資，不是支出，因為影響全國人民健康及壽命，而且可以帶動相關醫療器材及生技醫藥產業的發展，創造龐大商機，促進經濟發展。全球AI產業發展快速，數位醫療、遠距醫療、精準醫療，以及各類藥物研發，進步快速，都可帶動國家經濟發展。

如何改革現行健保制度及醫療環境，讓醫事人員有合理的待遇及良好的工作環境，進而保障全民健康，提升平均壽命，政府應加快醫療環境的改革腳步。