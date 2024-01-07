Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

玻尿酸越濃效果越好？分子量大小有何差異？快來看皮膚科醫師一一解開迷思

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/07 17:32
保養品示意圖。（圖／pixabay）

保養品示意圖。（圖／pixabay）

隨著科學和醫學進步，保養品市場不斷有嶄新觀念推陳出新，新興成分亦是，但玻尿酸一直是保濕護膚界的流行成分，更是肌膚護理中受歡迎的成分之一，民眾卻普遍存有迷思，究竟玻尿酸是什麼？為什麼經常出現在保濕產品中？皮膚科邱品齊醫師為大家解答常見疑問。

玻尿酸（hyaluronic acid）又稱透明質酸，是一種高分子多醣體，廣泛存在於皮膚真皮層中，其功效除了保濕也能增強皮膚的彈性，平均分子量介於幾萬到幾百萬Dalton之間，具有高度的黏彈性、保水性和潤滑作用。目前主要由三種來源取得玻尿酸，分別為動物組織提煉、微生物發酵與化學合成法。

邱品齊指出，產品的玻尿酸濃度並不能做為選擇產品的唯一依據，因為原料純度、平均分子量與3D立體結構都會影響產品吸水效果，通常分子量越大、網狀結構愈完整，會有較佳的吸水效果。邱醫師強調，由於每個人膚質差異很大，相同的商品在不同的皮膚狀況下使用，也會有不同效果。

玻尿酸一直是保濕護膚界的流行成分，但坊間對於玻尿酸有許多迷思，例如宣稱100%的玻尿酸產品、越濃表示玻尿酸含量越高等。對此，邱品齊解釋，宣稱100%玻尿酸原液，其實是不存在的，因為100%的玻尿酸是固體粉末狀，要做成原液就需溶在水中，形成凝膠流動狀，這樣一來就是玻尿酸水溶液，根本不是100%濃度。一般來說，玻尿酸原液的玻尿酸濃度都不高，市售強調100%的玻尿酸原液，其實沒有太大意義，主要是行銷效果。

玻尿酸屬於大分子聚合物，但在市場上有許多不同配方，也有不同性質與結構的玻尿酸組合，依據產品設計，每一種都有其特定功能。邱品齊提醒，產品質地的濃稠與否，跟皮膚保濕效果並沒有明顯的關聯性，因為產品濃稠度是可藉由其他膠質成分或增稠劑來改變調整，與所含的玻尿酸濃度並沒有直接關係。

通常來說，高分子量玻尿酸的產品，相對價格會比較高，然而，不同製程的玻尿酸，價格也會有明顯差異，因為產品配方中會添加其他的成分來達到產品宣稱的功效。此外，品牌定位、生產製造成本等，也會影響產品價格。

「雖然昂貴的產品不一定好，但是太過廉價的產品要好就更難。」邱品齊提醒，最重要的是選擇值得信任且適合自己的產品，民眾可在使用前，先在手臂內側或耳朵前側，測試是否會產生刺激或過敏等不良反應。

由於玻尿酸有很強的吸水能力，當環境中濕度越高，保濕效果就越好，反之，若皮膚偏乾、環境較為乾燥，吸水能力就會打折扣。因此，使用時建議可搭配含有油性鎖水成分的乳液或乳霜，將水分鎖住，更能維持皮膚的水潤感。
玻尿酸
保養品
保濕
鎖水
抗老
皮膚乾燥
皮膚科

相關新聞

美國音波山寨機、假探頭充斥 原廠曝4步驟辨認真假
美國音波山寨機、假探頭充斥 原廠曝4步驟辨認真假
2023/12/07 14:31
鑲金甜點！台北五星飯店聯名Sisley奢華下午茶　唯美玫瑰幕斯塔、粉紅麻辣牛腱三明治無敵欠吃！
鑲金甜點！台北五星飯店聯名Sisley奢華下午茶　唯美玫瑰幕斯塔、粉紅麻辣牛腱三明治無敵欠吃！
2023/11/02 11:21
煥膚不成當心「3大酸害」找上門 研究：補骨脂酚等4大成分可取代酸類保養品
煥膚不成當心「3大酸害」找上門 研究：補骨脂酚等4大成分可取代酸類保養品
2023/09/18 17:02
靈感來自《神農本草經》台灣陽明交大證實柑橘皮「橙皮素」有回春神效
靈感來自《神農本草經》台灣陽明交大證實柑橘皮「橙皮素」有回春神效
2023/04/11 17:21
研究：確診過、打過新冠疫苗恐提高玻尿酸微整過敏風險　醫曝「2高1低」挑選法則
研究：確診過、打過新冠疫苗恐提高玻尿酸微整過敏風險　醫曝「2高1低」挑選法則
2022/12/06 11:19

更新時間 : 2024-01-07 19:27 GMT+08:00

最受歡迎

噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這
中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這
屏東旅遊新亮點「奇幻大津」　夜遊大津瀑布體驗夜光森林　1月9日起限量售票
屏東旅遊新亮點「奇幻大津」　夜遊大津瀑布體驗夜光森林　1月9日起限量售票
假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券