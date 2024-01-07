玻尿酸越濃效果越好？分子量大小有何差異？快來看皮膚科醫師一一解開迷思

隨著科學和醫學進步，保養品市場不斷有嶄新觀念推陳出新，新興成分亦是，但玻尿酸一直是保濕護膚界的流行成分，更是肌膚護理中受歡迎的成分之一，民眾卻普遍存有迷思，究竟玻尿酸是什麼？為什麼經常出現在保濕產品中？皮膚科邱品齊醫師為大家解答常見疑問。

玻尿酸（hyaluronic acid）又稱透明質酸，是一種高分子多醣體，廣泛存在於皮膚真皮層中，其功效除了保濕也能增強皮膚的彈性，平均分子量介於幾萬到幾百萬Dalton之間，具有高度的黏彈性、保水性和潤滑作用。目前主要由三種來源取得玻尿酸，分別為動物組織提煉、微生物發酵與化學合成法。

邱品齊指出，產品的玻尿酸濃度並不能做為選擇產品的唯一依據，因為原料純度、平均分子量與3D立體結構都會影響產品吸水效果，通常分子量越大、網狀結構愈完整，會有較佳的吸水效果。邱醫師強調，由於每個人膚質差異很大，相同的商品在不同的皮膚狀況下使用，也會有不同效果。

玻尿酸一直是保濕護膚界的流行成分，但坊間對於玻尿酸有許多迷思，例如宣稱100%的玻尿酸產品、越濃表示玻尿酸含量越高等。對此，邱品齊解釋，宣稱100%玻尿酸原液，其實是不存在的，因為100%的玻尿酸是固體粉末狀，要做成原液就需溶在水中，形成凝膠流動狀，這樣一來就是玻尿酸水溶液，根本不是100%濃度。一般來說，玻尿酸原液的玻尿酸濃度都不高，市售強調100%的玻尿酸原液，其實沒有太大意義，主要是行銷效果。

玻尿酸屬於大分子聚合物，但在市場上有許多不同配方，也有不同性質與結構的玻尿酸組合，依據產品設計，每一種都有其特定功能。邱品齊提醒，產品質地的濃稠與否，跟皮膚保濕效果並沒有明顯的關聯性，因為產品濃稠度是可藉由其他膠質成分或增稠劑來改變調整，與所含的玻尿酸濃度並沒有直接關係。

通常來說，高分子量玻尿酸的產品，相對價格會比較高，然而，不同製程的玻尿酸，價格也會有明顯差異，因為產品配方中會添加其他的成分來達到產品宣稱的功效。此外，品牌定位、生產製造成本等，也會影響產品價格。

「雖然昂貴的產品不一定好，但是太過廉價的產品要好就更難。」邱品齊提醒，最重要的是選擇值得信任且適合自己的產品，民眾可在使用前，先在手臂內側或耳朵前側，測試是否會產生刺激或過敏等不良反應。

由於玻尿酸有很強的吸水能力，當環境中濕度越高，保濕效果就越好，反之，若皮膚偏乾、環境較為乾燥，吸水能力就會打折扣。因此，使用時建議可搭配含有油性鎖水成分的乳液或乳霜，將水分鎖住，更能維持皮膚的水潤感。