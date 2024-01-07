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丘丘‧森旅 新年走春，帶上毛小孩花蓮放鬆小旅行

By 台灣英文新聞
2024/01/07 17:21
心流僻靜空間 - 靜心亭（圖／丘丘‧森旅）
寵物友善旅程專案包含趣味尋寶、按摩教學、 Doga 狗狗瑜伽等豐富課程（圖／丘丘‧森旅）

心流僻靜空間 - 靜心亭（圖／丘丘‧森旅）

寵物友善旅程專案包含趣味尋寶、按摩教學、 Doga 狗狗瑜伽等豐富課程（圖／丘丘‧森旅）

你家也有毛小孩嗎？因應近年寵物友善旅遊趨勢漸增，毛小孩不再只是寵物，更是情感支持與聯結的「家庭成員」，在2024年春節歡聚過後的週末，遠離城市的喧囂吵雜，帶上毛小孩一起來花蓮「走春」吧！丘丘‧森旅 CHU Resort位於「國際慢城」花蓮縣鳳林鎮，緊鄰台九線與2018年全新開通的「林榮新光」火車站，由台北車站出發搭乘自強號(EMU3000)僅需2小時45分即可抵達。

旗下的靜心品牌「心流・靜旅FLOW Retreat」聯手「犬研室The Doggy Lab」將於 2024/2/16 (五) 至 2/18 (日) 共同推出全台首次「毛孩同行・相癒之旅Doggy Retreat」全包式三天兩夜寵物友善旅程，於 2024/1/31 (三) 前預定更可享有超值早鳥優惠：入住三天兩夜一位毛主人與一隻毛小孩$15,990 (原價$22,990)；兩位毛主人與一隻毛小孩$19,990 (原價 $26,990)，相當於立即享有$7,000的優惠折扣。

全包式旅程大人毛孩都照顧，一起創造珍貴的回憶

毛小孩需要陪伴與照顧，然而日常生活與工作、交際應酬，回到家中與毛小孩的相處時光所剩無幾。安排一場旅行，放下手機與待辦事項，與最心愛的毛孩子入住中央山脈腳下獨棟森屋，享受專屬彼此的相伴時光。心流・靜旅FLOW Retreat攜手「犬研室The Doggy Lab」共同設計課程，犬研室為專業寵物訓練團隊，由多位近十年的專業資歷訓練師組成，皆具有豐富的實務經驗與愛護動物的善良本質，目前已成功協助超過 700 位家長跟毛小孩。此次邀請專業訓練師Kyle帶領，透過溫和而有力的狗狗舒緩按摩、樂趣互動遊戲、早晨柔和瑜珈等活動，深入探索並瞭解毛小孩，進而培養深厚的情感聯結。

「毛孩同行・相癒之旅Doggy Retreat」寵物友善旅程專案包含「狗狗五感尋寶體驗」、「狗狗全身按摩教學」、「狗狗精油選香與肌肉動力測試」與「早晨 Doga 狗狗瑜伽」豐富課程，也提供「年年Paw Paw機能寵物鮮食」、毛主人迎賓康普茶與純素點心等。

冬天旅行就要泡溫泉！【毛小孩共泉專案】讓你帶著毛孩子一起療癒泡湯

同時加碼「毛小孩共泉專案」加購優惠$1,200 (原價$1,800)，享受距離花蓮市區最近的天然碳酸氫鈉溫泉「二子泉旅」寬敞家庭湯屋，溫泉泉質為有助於滋潤皮膚與平衡身體狀態的碳酸氫納泉，酸鹼值為寵物友善的6.96中性泉質，同時備好吹水機供主人使用，相約來場滋潤身心的湯泉之旅。丘丘‧森旅CHU Resort也規劃了「寵物友善」專屬用餐區域、全區寵物友善接駁以及專屬遊戲草原，暫時遠離日常生活，一起休息、放鬆並充電。

更新時間 : 2024-01-07 19:27 GMT+08:00

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