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起身走走吧 日本研究：久坐逾7小時 乳癌風險增逾3成

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/07 16:25
坐著辦公示意圖。（圖／pixabay）

坐著辦公示意圖。（圖／pixabay）

久坐被稱為萬病之源，除了會增加心臟病、高血壓和腰椎頸椎疼痛風險外，日本研究還發現，每天久坐逾7小時的女性，罹患乳癌風險將增加36%，就算「每天步行超過1小時」及「每週運動3次以上」也無法逆轉罹癌風險。

日本讀賣新聞報導，來自日本京都府立醫科大學等的研究團隊公布一項大規模調查，針對全日本各大學及癌症中心等逾10處研究機構蒐集到的約3萬6000人份大規模調查資料進行解析，發現久坐女性有易罹患乳癌的傾向。該篇論文已刊登在國際學術期刊上。

日本女性每9人就有1人罹患乳癌，每年約新增9萬8000名乳癌患者。而日本人久坐時間被認為是全球最長。

研究團隊針對包括554名乳癌患者在內的所有人運動習慣等進行比較，結果顯示每天坐7小時以上的女性，罹患乳癌的風險增加36%，就算採取被認為有預防效果的「每天步行超過1小時」及「每週運動3次以上」對策，也沒有改變罹癌風險。

研究團隊研判，一旦久坐持續沒有活動肌肉，容易造成性激素失調等情況，增加罹患乳癌風險。

京都府立醫科大學研究員富田仁美說，希望藉此讓民眾意識到若有長時間坐著的情形時，務必透過起身伸展身體等，經常活動身體。

日本國際醫療福祉大學副教授黑住獻表示，這是一篇論文能讓大家重新思考維持健康生活方式，也期待未來有更多相關研究以釐清久坐跟乳癌間關聯的機制。
久坐
乳癌
癌症
高血壓
心臟病
日本

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更新時間 : 2024-01-07 19:27 GMT+08:00

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