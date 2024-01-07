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中國五指山誠徵「孫悟空」 工作內容：被遊客餵食、香蕉吃到飽

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/07 16:19
中國五指山景區遊客餵食孫悟空。（圖／截自微博影片）

中國五指山景區遊客餵食孫悟空。（圖／截自微博影片）

這年頭要填飽肚子，似乎也沒這麼難。中國河北邯鄲太行五指山景區正招聘人才，不用天花亂墜的學經歷，只要能當一隻稱職的西遊記美猴王，能吃下遊客瘋狂餵食的香蕉與各種食物，就能在洞裡「坐領高薪」。

上游新聞報導，五指山景區去年春季發布招聘訊息，招聘孫悟空扮演者，已招了兩名，現還有一個空缺。工作內容：吃東西，每小時換一次崗。待遇：月薪 6,000 人民幣（新台幣 26,051元）。

是的，你沒聽錯。不用華麗的文憑，只要「喜歡孫悟空，有一定的表演天賦，活潑開朗，有親和力，能和遊客互動。」最重要的是，要能接受遊客的餵食，就能領取白花花的銀子。

工作環境肯定是好的，不僅有冬暖夏涼的天然洞穴，內還裝設電暖氣，不怕凍著。從網路影片可見，真人裝扮的美猴王在洞裡趴著，孩子輪流上前餵食，麵包、香蕉、蘋果、泡麵都來者不拒，甚至還有棉花糖。風景區經理表示，演員無須將所有食物都吞下肚，有人會把香蕉留給下一個上崗的孫悟空。

奇葩的職缺在網路上引來熱議，微博網民笑稱「不一定養家，但一定餬口」、「吃胖了還能扮豬八戒」、「以前出不來是佛祖壓的，現在出不來是遊客撐的」。但看似輕鬆的工作，背後實是暗藏辛酸。有號稱扮演過美猴王的民眾抱怨，有的小孩會把吃過掉地上的糖果撿起來硬塞往他嘴裡塞，不吃還會被打耳光。

中國五指山誠徵「孫悟空」 工作內容：被遊客餵食、香蕉吃到飽

中國五指山誠徵「孫悟空」 工作內容：被遊客餵食、香蕉吃到飽
中國五指山景區遊客餵食孫悟空。（圖／截自微博影片）
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