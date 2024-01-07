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漲價太誇張索性不賣了 法國家樂福歐洲四國門市撤百事可樂、樂事洋芋片

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/07 15:01
2024年1月4日，家樂福巴黎門市貼上停售商品告示。（圖／路透社Stephanie Lecocq）

2024年1月4日，家樂福巴黎門市貼上停售商品告示。（圖／路透社Stephanie Lecocq）

通膨壓力不減，零售業者與食品業者也陷入「價格戰」。法國家樂福（Carrefour）宣布，百事（PepsiCo）、樂事（Lay’s）等品牌的商品價格漲太多，4 日起法國、義大利、西班牙、比利時門市將不再販售相關產品。

路透社CNN 報導，這些國家的家樂福賣場已貼出告示，基於「無法接受的價格」，4 日起不再進貨，架上商品售完為止。此舉將影響法義西比四國共 9,000 間家樂福門市，依 2022 年數據，約佔全球14,348 家門市的 2/3。

這是零售業者對付供應商的價格談判手段，德國、比利時的其他業者也採取了類似做法。在幾大知名零售業者中，家樂福深諳此種操作，去年也發起了「縮水通膨」（shrinkflation）行動，在體積縮水、價格卻上升的品項旁貼上警示，讓消費者看清楚變相漲價的品牌。

過去 12 個月來，穀物、糖、植物油等食物價格已有下滑之勢。聯合國糧農組織（FAO）5 日公布的 12 月糧食價格指數，較 2022 年同期下跌了 10%。就 2023 全年而言，糧食價格指數亦較上年同期下滑 14%。

家樂福 CEO 邦帕德（Alexandre Bompard）多次批評，儘管原物料成本下滑，消費者商品公司仍不願配合降低食品價格。然而，百事 CEO 拉瓜塔（Ramon L. Laguarta）去年 10 月在法說會上表示，預期營運仍受「高通膨」影響，今年價格仍會維持高點。

漲價太誇張索性不賣了 法國家樂福歐洲四國門市撤百事可樂、樂事洋芋片
2024年1月4日，家樂福巴黎門市貼上停售商品告示。（圖／路透社Stephanie Lecocq）
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更新時間 : 2024-01-07 19:26 GMT+08:00

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