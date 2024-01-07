台南入選「2024最值得造訪處」CNN點名2大美食與自然美景

美國有線電視新聞網（CNN）選出2024年全球最值得造訪的24個地點，台南名列其中，成為唯一入榜的台灣城市，除了讚譽其為「街頭美食之都」外，文中還特別點名牛肉湯、蚵仔煎等美食，以及草山月世界、鹽田夕照等自然美景。

CNN Travel日前公佈《2024年旅遊勝地：最佳好去處》（Where to go in 2024: The best places to visit），文中推薦全球24個國家城市，包含印尼的松巴島、土耳其的黑海地區、愛沙尼亞的塔爾圖和台灣的台南等。

報導中提到，台南即將在2024年歡慶建城400週年，不僅是國際上熱門旅遊景點外，觀光旅館的住宿率還超越台北，2年來成為全台住房率最高的地區

CNN表示，台南被認為是台灣的街頭美食之都，除了牛肉湯和蚵仔煎等美食外，還有超凡脫俗的自然景觀，例如草山月世界、鹽場日落美景，以及色彩繽紛的古寺和新潮的新博物館等。台南曾在2023年被訂房平台Booking.Com選為全球「十大永續旅遊目的地」。

對此，台南市政府今（7）日發布新聞稿指出，繼英國《國家地理旅遊》雜誌公布為「2024年全球最酷景點」後再傳佳績，獲知名權威媒體CNN評為2024年最佳參訪地（Where to go in 2024: The best places to visit），代表市府團隊推動國際觀光所做的努力被國際看見。而這篇報導刊出後，美國在台協會(American Institute in Taiwan; AIT)也在臉書推播支持。

台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示， 2024台南400，市府規劃了台灣燈會、國際蘭展等一系列慶典活動，市府團隊已做好準備，歡迎國內外遊客前來體驗精彩台南。

觀旅局表示，台南目前有36間榮登米其林必比登美食及20間米其林入選餐廳，未來將持續加強旅遊友善接待環境，並透過城市形象廣告提升台南在國際舞台的能見度，歡迎國內外旅客前來體驗台南的豐富文化和獨特風情。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，在台南紀念400年之際，能夠被CNN這樣的國際知名媒體評選為2024年值得造訪的地點，是全體台南市民共享的光榮喜事，而從報導中的推薦，就可看出台南深厚的飲食文化、豐富的人文歷史、驚人的自然美景，均是能吸引全球觀光客來到台南深度旅遊的獨特利基。

黃偉哲也提到，除了擁有先天良好的環境條件外，隨著疫情解封，台南的各界為了迎接國際觀光客做出許多努力，致力打造出國際觀光友善的環境，從國際觀光客會接觸到的「食、宿、遊、購、行」的面向出發，全方位強化友善的接待服務，讓台南人熱心款待客人的用心，也能傳達到每個來到台南的國際觀光客心中。