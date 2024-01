台南入選「2024最值得造訪處」CNN點名2大美食與自然美景

美國有線電視新聞網(CNN)選出2024年全球最值得造訪的24個地點,台南名列其中,成為唯一入榜的台灣城市,除了讚譽其為「街頭美食之都」外,文中還特別點名牛肉湯、蚵仔煎等美食,以及草山月世界、鹽田夕照等自然美景。

CNN Travel日前公佈《2024年旅遊勝地:最佳好去處》(Where to go in 2024: The best places to visit),文中推薦全球24個國家城市,包含印尼的松巴島、土耳其的黑海地區、愛沙尼亞的塔爾圖和台灣的台南等。

報導中提到,台南即將在2024年歡慶建城400週年,不僅是國際上熱門旅遊景點外,觀光旅館的住宿率還超越台北,2年來成為全台住房率最高的地區

CNN表示,台南被認為是台灣的街頭美食之都,除了牛肉湯和蚵仔煎等美食外,還有超凡脫俗的自然景觀,例如草山月世界、鹽場日落美景,以及色彩繽紛的古寺和新潮的新博物館等。台南曾在2023年被訂房平台Booking.Com選為全球「十大永續旅遊目的地」。

對此,台南市政府今(7)日發布新聞稿指出,繼英國《國家地理旅遊》雜誌公布為「2024年全球最酷景點」後再傳佳績,獲知名權威媒體CNN評為2024年最佳參訪地(Where to go in 2024: The best places to visit),代表市府團隊推動國際觀光所做的努力被國際看見。而這篇報導刊出後,美國在台協會(American Institute in Taiwan; AIT)也在臉書推播支持。

台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示, 2024台南400,市府規劃了台灣燈會、國際蘭展等一系列慶典活動,市府團隊已做好準備,歡迎國內外遊客前來體驗精彩台南。

觀旅局表示,台南目前有36間榮登米其林必比登美食及20間米其林入選餐廳,未來將持續加強旅遊友善接待環境,並透過城市形象廣告提升台南在國際舞台的能見度,歡迎國內外旅客前來體驗台南的豐富文化和獨特風情。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示,在台南紀念400年之際,能夠被CNN這樣的國際知名媒體評選為2024年值得造訪的地點,是全體台南市民共享的光榮喜事,而從報導中的推薦,就可看出台南深厚的飲食文化、豐富的人文歷史、驚人的自然美景,均是能吸引全球觀光客來到台南深度旅遊的獨特利基。

黃偉哲也提到,除了擁有先天良好的環境條件外,隨著疫情解封,台南的各界為了迎接國際觀光客做出許多努力,致力打造出國際觀光友善的環境,從國際觀光客會接觸到的「食、宿、遊、購、行」的面向出發,全方位強化友善的接待服務,讓台南人熱心款待客人的用心,也能傳達到每個來到台南的國際觀光客心中。