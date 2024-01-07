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蘇伊士禁航、巴拿馬缺水 2024年全球航運供應鏈危機仍在

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/07 14:30
一艘貨櫃船穿過蘇伊士灣，駛向紅海。（檔案照／路透社）

一艘貨櫃船穿過蘇伊士灣，駛向紅海。（檔案照／路透社）

由於紅海航路受到葉門武裝組織胡希青年運動（Houthi movement）的飛彈威脅，多間航運公司被迫改道繞行傳統的南非航線，此舉大幅拉長了供應鏈，然而，這還不是新的一年航運所面臨的最大問題，不只是戰爭，氣候問題也對航路順暢製造了挑戰。

全球最大貨櫃船運經營者及貨櫃船供應商快桅集團（Maersk）指出，受限於持續不斷的戰爭及氣候變遷等影響，大型貨櫃船、油輪及其他船隻的預定航程都會被打亂，而沃爾瑪等零售商、雀巢等食品供應商，可能會因此延誤到貨，或是成本上漲。

據《路透社》報導，船運業者改走南非航路，光一趟來回的燃油費可能就必須多支出最多200萬美元，而在2024年亞洲-歐洲40呎標準運輸貨物的即期運費與去（2023）年相比已暴漲一倍，來到每40呎櫃3500美元的情況下，這些費用無疑會轉嫁到消費者身上，導致使用這些貨櫃運抵的產品價格上升。

另一方面，無法穿越蘇伊士運河又不願意繞道南非航路的航運公司，部分改取道中美地峽的巴拿馬運河，然而因為氣候變遷讓該地降水減少，巴拿馬運河的水量也早已面臨不夠讓大型貨輪通行的窘境。

供應鏈軟體供應商「44號計畫」（project44）透露，巴拿馬的運量已劇減33%，這讓小麥、黃豆等民生用品及鐵礦、煤炭及肥料的價格在2023年後期突破新高，而自開打以來就已經影響糧食作物貿易的俄烏戰爭，也持續衝擊供應鏈穩定。

破浪顧問公司（Breakwave Advisors）的合夥人John Kartsonas說，外界當然可以說這只是一時的特殊狀況，很快就會有所改善，不過當這種「特殊狀況」隔一個月都要發生上一次，那就不再是特殊狀況了。
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更新時間 : 2024-01-07 19:26 GMT+08:00

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