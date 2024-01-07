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國民黨選舉小物洗衣球致長者誤食 醫師：可喝水速就醫但切勿催吐

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/07 14:13
國民黨彰化競總發送洗衣球致誤食（圖／中央社、民眾提供）

國民黨彰化競總發送洗衣球致誤食（圖／中央社、民眾提供）

國民黨侯友宜彰化縣競選總部近日發放選舉小物洗衣球，不料有長者誤以為是糖果吃下，緊急送醫。

國民黨競總共製作了 23 萬包、含 46 萬顆洗衣球的競選文宣品，內有紅綠兩種洗衣球，清楚標示了使用方法。疑是長輩不曾用過，加上不識字，才鬧出意外。

侯友宜彰化縣競總執行長洪榮章表示，這批小物皆已發放完畢，不會再製作。他表達歉意，並呼籲大家不要誤食。

二林基督教醫院透露，共收治了 80 歲洪姓老翁、86 歲洪姓老婦，經洗胃治療後出院。院方指出，誤食洗衣球可能會有噁心、嘔吐、刺激腸胃黏膜等症狀，應先吐出洗衣球，不要灌水，避免產生泡泡，立即就醫排出殘餘劑量、清空腸胃道。

然而，有醫師持不同看法。

中央社引述新北市立土城醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯說法，清潔用品含有界面活性劑，進入胃部後會因化學反應釋出熱量。輕微者會有胃悶痛、灼熱、打嗝等反應，若胃壁灼傷，恐吐血或吐出咖啡色液體，嚴重者會血便。

蘇銘堯指出，臨床上，會以大量清水、生理實驗水，透過鼻胃管洗胃，降低濃度後，以胃乳保護胃壁。若嚴重到出血，會照胃鏡確認止血點，透過打止血針、電燒、噴灑胃乳等方式來控制出血。

蘇銘堯提醒，若誤食，可喝水並迅速就醫，但因不確定含量及是否含有酸鹼成分，不可催吐，避免食道灼傷。老人、小孩胃壁較薄弱，穿孔危險較大。

根據日本洗衣球品牌 Ariel 的警語，若不慎食入，可喝一杯水後立即送醫，請勿催吐。
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