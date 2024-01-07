台北茶花展1/5開展 新舊品種陽明山爭鋒

台北春天的第一個花展，花卉中心茶花展今5日開展，為期10天至14日，除了洽借各地茶花專家珍藏的盆景和新育成的品種外，也嘗試採用催花技術使中心自己收藏的品種提前開花，讓將近 60個品種的茶花能齊聚一堂。

公園處處長藍舒凢表示，茶花自古以來因其觀賞價值備受矚目，今年展出的盆景有 115 盆，為近年來最多的一次。如香奈爾山茶花圖案的原型「白寶塔」、花色像變色龍一般的「蝦夷錦」、葉片像金魚的「白錦魚椿」、花瓣特殊排列的老品種「白六角」，育成新種「圓華舞曲」、「爭豔」、「紅克莉」等。此

花卉試驗中心指出，除了滿滿的茶花外，花卉中心裡的梅花也正在盛放，今年也一樣在大門附近種了 1,2000 株鬱金香和 6,000 株風信子、番紅花等球根花卉，色彩與花香充盈，免費入場，歡迎大家把握花期來賞花。

另外，今年有 46 家周邊特約店家參與，民眾只要持官網特約店家頁面，即可享有專屬優惠。展覽活動期間每週六、日共計四天將辦理3張未開獎發票兌換茶花苗活動，兌換活動的發票將捐贈給公益團體。

今年兌換的品種有「芙蓉香波」、「姬」、「黑貓」、「蝦夷錦」、「彩虹天使」、「格蘭馬歇爾」和「十八學士」等，活動自 9 點開始發放，每日限量 500 株且不提供更換品種。平日還有不定時的新年紅包拓印體驗活動，陪伴民眾迎接新春，過好年。

由於花卉試驗中心附近停車位較少，呼籲遊客多多搭乘大眾運輸工具，如公車 260、303、紅5、681、皇家客運 1717 金山線。如自行開車，請停入文化大學體育館地下停車場或附近合作商家的停車場。

更多資訊請至花IN台北官網、陽明山花季臉書。

地點：台北市花卉試驗中心（臺北市士林區仰德大道 4 段 175 巷 32 號）



茶花品種黑鳥（圖／台北市公園處）



2024台北茶花展花卉中心展覽館一隅（圖／台北市公園處）



香奈兒山茶花的原型白寶塔（圖／台北市公園處）