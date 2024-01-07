9旬婦受困124小時獲救 日本能登半島再傳地震 石川縣宣布進入「緊急狀態」

日本能登半島1日發生規模7.6強震後，截至今死亡人數已經破百，失蹤人數也超過200人。這7天以來餘震不斷，包含當地時間6日清晨5點26分左右傳出規模5.3地震，以及深夜強度為震度6弱的地震，所幸均未引發海嘯警報。石川縣知事馳浩6日於傍晚宣布，由於能登半島地震造成極大範圍遭到損害，石川縣進入「緊急狀態」（非常事態宣言）。

馳浩在災害本部會議上強調，這是一場前所未有的災難，為了拯救能登，以縣政府的名義宣布進入「緊急狀態」。石川縣全體職員將全數投入進行石川縣的重建與復興工作，包含增派人員前進受創最嚴重地區。此外，石川縣政府還計劃安排災區以外的旅館和飯店以作為緊急避難處。

根據NHK（日本放送協會）當地時間7日上午9點報導，能登半島地震目前確認死者126人、222人失聯（年齡介於3歲至95歲）。接下來幾日災區天氣將轉差，下雨、大雪與低溫恐對災民生活、災區交通和救難進度帶來衝擊。

能登半島元旦發生強震後，搜救人員仍在倒塌的房屋中找尋生還者，預料死亡人數恐進一步增加。不過就在強震發生大約124小時後傳出振奮人心的好消息，石川縣珠洲市的搜救人員在瓦礫中搶救出一名90多歲的高齡的奶奶，而這名老婦人被救出時意識清楚，被緊急送往醫院治療。