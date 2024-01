波音再出包！機窗高空飛脫 美FAA下令停飛737 Max 9

美國阿拉斯加航空公司1架載有177人的波音(Boeing)737 Max 9班機,於當地時間5日起飛後不久發生事故,機上1扇窗戶與大塊機身突然飛落。美國航空安全監管機構6日下令停飛部分同型飛機,以進行檢查。

美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration,FAA)於6日在官網發出聲明稿,「要求部分波音737 MAX 9飛機於復飛之前須立即進行檢查,全球約有171架飛機將受到上述暫時禁飛令影響,而檢查每架飛機約需耗時4至8小時」。

阿拉斯加航空編號1282班機於5日下午5點07分左右起飛,原訂從奧勒岡州波特蘭飛往加州安大略,卻在起飛6分鐘後在高空發生機體飛脫事故,艙內立即減壓並於5點27分緊急迫降於機場,機上共載有171名乘客及6名機組人員。

該航空公司隨後宣布,暫時停飛旗下波音737 Max 9機隊的65架飛機。據聯邦航空管理局(FAA,Federal Aviation Administration)資料顯示,該架波音737 Max 9,在2023年10月底時才交付給航空公司,並在11月初取得執照。

根據社群媒體流傳的影像顯示,飛機有一片窗戶連著機身被吹走,其中一行靠窗座椅旁的機身留下一個大洞,氧氣面罩還從機艙天花板降下。

2018年底、2019年初隸屬於印尼獅子航空和衣索比亞航空的客機接連發生兩起致命空難,共造成346人死亡,而這兩架飛機型號皆為波音737 MAX 8,自此Max 8 和 Max 9型號在全球遭到停飛20個月,2020年秋季復飛後,如今卻又再度發生安全事故。

The Federal Aviation Administration ordered the temporary grounding of 171 Boeing 737 MAX 9 aircraft for safety checks after a cabin panel blowout that forced a brand-new airplane operated by Alaska Airlines to make an emergency landing in Portland, Oregon https://t.co/bIuRbU6RPq pic.twitter.com/ARXr9sqtCv